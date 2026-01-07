La actividad minera en el país mejora de la mano de Vaca Muerta y el litio

En noviembre de 2025, el Índice de producción industrial minero (IPI minero) medido por el Indec, muestra una suba de 1,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta un aumento de 3,2% respecto a igual acumulado del año anterior.
De la mano de Vaca Muerta y el RIGI, una mejora que se sostiene en el tiempo.
El dato llega en un contexto de crecimiento productivo y de generación de divisas. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en conjunto con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), informó un récord histórico en exportaciones mineras argentinas para 2025, netas de hidrocarburos impulsados desde Vaca Muerta.
La Cámara empresaria estima haber alcanzado casi US$ 6.000 millones, impulsado por el precio del oro y la plata, con el litio manteniendo un rol estratégico a pesar de precios más bajos, fortaleciendo el sector y aumentando su participación en las exportaciones totales del país a casi el 7%.
Este crecimiento se apoya en la estabilidad normativa y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), consolidando a la minería como un motor económico clave para Argentina, según datos publicados en enero de 2026. Las inversiones sólo en hidrocarburos totalizaron US$ 15 mil millones la balanza energética dejó US$ 5 a 6 mil millones.
La suba minera del mes
En noviembre de 2025 -de acuerdo al reporte del Indec- el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 1,1% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,1% respecto al mes anterior.
En el dato genérico de la extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo al sector, en el penúltimo mes del año el organismo estadístico muestra una suba de 2,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta un aumento de 3,4% respecto a igual acumulado del año anterior.
El petróleo crudo, un actor decisivo dela mejora.
En cuanto al crudo convencional y no convencional, la “Extracción de petróleo crudo” muestra una suba de 12,8% respecto a igual mes de 2024. En el acumulado enero-noviembre de 2025 presenta un aumento de 12,9% respecto a igual acumulado del año anterior.
En noviembre de 2025 se extrajeron 1.282,0 miles de metros cúbicos de petróleo crudo convencional y 2.759,0 miles de igual medida de petróleo crudo no convencional, que presentan, respectivamente, una disminución de 12,9% y una suba de 30,7% con relación a igual mes del año anterior.
Por el lado del gas natural, el Indec reseñó una baja de 3,9% en la extracción respecto a igual mes de 2024. Pero el acumulado enero-noviembre de 2025 presenta un aumento de 1,3% respecto a igual acumulado del año anterior.
Siempre en referencia a noviembre de 2025 se extrajeron 1.374,3 millones de metros cúbicos de gas natural convencional y 2.291,6 millones de metros cúbicos de gas natural no convencional, que presentan, respectivamente, una disminución de 8,4% y de 1,0% con relación a igual mes del año anterior.
Otros minerales
Carbonato de litio: suba de 66,4% respecto al mismo mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta un aumento de 61,4% respecto a igual acumulado del año anterior.
El litio, otro de los actores decisivos de la economía global.
Metalíferos: el índice de “Extracción de minerales metalíferos” muestra una baja de 21,2% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta una disminución de 5,5% respecto a igual acumulado del año anterior.
No metalíferos: El índice de “Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación” muestra una suba de 9,5% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta un aumento de 6,8% respecto a igual acumulado del año anterior.
Rocas ornamentales: En noviembre de 2025, el índice muestra una suba de 3,1% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta un aumento de 6,0% respecto a igual acumulado del año anterior.
Piedra caliza y yeso: siempre en el penúltimo mes del año pasado, el rubro muestra una baja de 4,6% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta una disminución de 2,9% respecto a igual acumulado del año anterior.
Arenas, canto rodado y triturados pétreos: baja de 2,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta un aumento de 9,9% respecto a igual acumulado del año anterior.