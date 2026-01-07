Exportaciones por US$ 6 mil millones sin contar hidrocarburos

La actividad minera en el país mejora de la mano de Vaca Muerta y el litio

El Índice de Producción sectorial que elabora el Indec muestra una suba del 1,8% interanual en noviembre y acumula una mejora del 3,2% en 11 meses del 2025.