El retraso de la soja en Brasil abre una oportunidad para el maíz argentino
El retraso en la siembra de soja en Brasil podría afectar la producción de maíz safrinha y reducir su saldo exportable. Un escenario que abre oportunidades para el maíz tardío argentino en el mercado regional.
El maíz argentino podría encontrar una oportunidad estratégica.
La demora en la siembra de soja en Brasil durante los meses de octubre y noviembre comienza a generar efectos en cadena sobre el mercado agrícola sudamericano. En particular, pone bajo presión a la producción de maíz safrinha —el principal origen exportable del cereal brasileño— y abre una posible ventana de oportunidad para el maíz tardío argentino.
Así lo señala un informe elaborado por Verónica Sosa, Analista de Mercado de fyo (Argentina), con una mirada regional construida a partir del seguimiento conjunto del mercado brasileño junto al equipo de Biond Agro (Brasil).
El maíz argentino podría encontrar una oportunidad estratégica.
El trabajo analiza cómo este retraso inicial podría impactar en la competitividad relativa del maíz argentino, en un contexto atravesado por tensiones productivas, climáticas y de demanda interna en Brasil.
La importancia del fenómeno radica en que el maíz safrinha brasileño compite de manera directa con el maíz tardío argentino en los mercados internacionales. Por lo tanto, cualquier alteración en su volumen o calendario productivo tiene impacto inmediato sobre los precios y las primas regionales.
Menor productividad y mayor consumo interno en Brasil
De acuerdo con las proyecciones de la CONAB, Brasil prevé para la próxima campaña un aumento del 4% en el área sembrada con maíz. Sin embargo, este crecimiento no se traduciría en mayor producción, ya que se proyecta una caída interanual del 5,4% en la productividad, tras los rindes récord alcanzados en el ciclo 2024/25.
El maíz argentino podría encontrar una oportunidad estratégica.
Este escenario podría agravarse debido al retraso en la implantación de la soja, que desplaza la ventana de siembra del maíz de segunda hacia fechas más tardías. Como consecuencia, la campaña 2025/26 se perfila como altamente vulnerable desde el punto de vista climático, con el período crítico del cultivo corriéndose hacia abril y mayo.
A esta presión productiva se suma un factor estructural: el fuerte crecimiento del consumo interno brasileño de maíz, impulsado por la industria del etanol.
Brasil proyecta un récord histórico de producción de etanol de maíz, con 8.980 millones de litros, un 14,5% más que el año anterior. Con stocks finales estimados en apenas 14 millones de toneladas, cualquier recorte productivo impactaría directamente sobre el saldo exportable, dado que esta demanda es prácticamente inelástica por las políticas de biocombustibles vigentes.
La “carrera contra la sequía” y el riesgo climático de la safrinha
El desempeño del maíz safrinha depende críticamente de completar su ciclo antes del corte estacional de lluvias, que suele producirse en mayo. El atraso en la siembra desplaza el llenado de granos hacia ese período, incrementando el riesgo de pérdidas de rinde.
Marzo es el mes clave para la acumulación de humedad en el perfil del suelo, mientras que abril marca la transición hacia la estación seca en el Centro-Oeste brasileño.
Si la polinización ocurre en ese mes sin precipitaciones suficientes, las mermas productivas pueden escalar rápidamente. En mayo, el inicio de la “seca” suele consolidar ese riesgo, con lluvias erráticas o directamente inexistentes.
El maíz argentino podría encontrar una oportunidad estratégica.
Según el análisis de fyo y Biond Agro, el impacto del retraso es heterogéneo según las regiones. Mientras Mato Grosso mantiene cierta estabilidad, estados como Goiás y la región de MATOPIBA presentan un nivel de riesgo elevado. Aunque su participación relativa es menor, estos territorios siguen siendo relevantes dentro del total de la producción brasileña.
¿Una oportunidad concreta para el maíz argentino?
En este contexto, una menor cosecha de maíz safrinha implicaría menor competencia directa para el maíz tardío argentino, que ingresa al mercado en la misma ventana comercial. Esta escasez relativa podría sostener precios regionales más firmes y permitir capturar mejores primas, incluso posicionando a la Argentina como proveedor de emergencia para el sur de Brasil.
El informe concluye que, más allá de la evolución climática, el conocimiento profundo de ambos mercados será clave para anticipar movimientos de precios y estrategias comerciales, en un escenario donde Brasil enfrenta crecientes tensiones internas y el maíz argentino podría encontrar una oportunidad estratégica.