Más movimiento de terneros y cambios en la recría: qué revelan los traslados de hacienda en 2025

El análisis de los Documentos de Tránsito Electrónicos (DTe) publicados por SENASA a lo largo de 2025 permite trazar un diagnóstico preciso sobre la dinámica reciente de la ganadería argentina.
Los datos de SENASA analizados por el ROSGAN muestran un año de fuerte dinamismo en los traslados de hacienda, con récord de movimiento de terneros, recuperación de la recría pastoril y un creciente aporte del feedlot a la faena.
A partir del seguimiento de los movimientos de hacienda según su destino, el informe del ROSGAN revela cambios relevantes en distintas etapas del proceso productivo, en un contexto marcado por la salida de la sequía, la mejora en las condiciones forrajeras y una recomposición de precios.
Al inicio del ciclo productivo, el stock oficial de terneros y terneras al 31 de diciembre de 2024 ascendía a 14,6 millones de cabezas. De ese total, 10,7 millones —el 73%— fueron trasladados desde los campos de cría durante 2025, unas 500 mil cabezas más que el año anterior, pese a partir de una disponibilidad prácticamente idéntica.
Este nivel de movimiento convierte a 2025 en el año de mayor traslado relativo de terneros de al menos los últimos ocho años, superando ampliamente el promedio histórico del 67%.
Otro dato llamativo fue el anticipo del pico de salida, que se registró en abril, aproximadamente un mes antes de lo habitual. Este comportamiento estuvo incentivado por la buena condición corporal de la hacienda y por los muy buenos precios de la invernada, aun en plena zafra.
Del total de terneros y terneras trasladados por motivos de cría o invernada, 2,53 millones ingresaron directamente a feedlots, lo que representa el 23,7% del total. En consecuencia, el 76,3% restante continuó su proceso productivo fuera del corral, principalmente en sistemas de recría e invernada pastoril.
Este indicador sugiere una recuperación de la recría a campo luego del fuerte impacto que dejó la sequía, aunque todavía sin alcanzar los niveles previos a ese evento climático. Sin embargo, esta menor proporción de ingresos directos a feedlot no implica una caída de la actividad del engorde a corral.
Por el contrario, en los últimos tres años se mantuvo un alto nivel de encierre, con más de 5 millones de animales ingresando anualmente, y con una participación creciente de novillos y novillitos recriados previamente a campo, que ya representan cerca del 30% de los ingresos.
Al analizar los traslados con destino a faena, el informe confirma un creciente peso del feedlot en la oferta total de animales terminados. Entre enero y diciembre de 2025 se trasladaron 14,15 millones de vacunos a faena, de los cuales 4,49 millones —el 32%— provinieron de feedlots, frente al 30% en 2024 y al 29% promedio de los últimos cinco años.
Dentro de ese total, la participación de novillos terminados en corral alcanzó el 23,5%, superando el promedio histórico reciente. No obstante, esta mejora aún no se refleja plenamente en los envíos totales a faena, donde la reconstrucción del stock de novillos sigue siendo uno de los grandes desafíos estructurales de la ganadería argentina.
Al 31 de diciembre de 2024, el stock de novillos se ubicaba en 2,23 millones de cabezas, menos de la mitad de los niveles previos a la caída registrada entre 2008 y 2010. Lejos de recuperarse, en los últimos años esta categoría continuó retrayéndose, condicionada tanto por factores climáticos como por la falta de previsibilidad del negocio ganadero.
Este estancamiento se refleja en su participación en la faena, que tras un leve repunte en 2021 y 2022 volvió a descender hasta el 24%.
Con una faena de novillitos estable —alrededor del 23%—, la menor oferta de novillos fue compensada por una mayor participación de vaquillonas, que pasó del 25% al 27% de los envíos totales. Una señal que confirma los cambios en la estructura productiva y que anticipa nuevos desafíos para el futuro del sistema ganadero argentino.