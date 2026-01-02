La inversión de riesgo de los productores promete ingresos por US$ 36 mil millones en 2026

Entraron al país en 2025 US$ 31.338.763.371 por embarques de la agroindustria al exterior, lo que supone el sector agroexportador género 6.250 millones de dólares más que en 2024. Y la cifra podría trepar hasta los US$ 36 mil millones en la campaña 2025/26 por mayor producción y a pesar de menores precios relativos en los mercados internacionales.
Los datos vuelven a ratificar el peso decisivo que las inversiones de los productores argentinos tiene en la macroeconomía nacional. Las exportaciones de energía alcanzarían US$ 11.500 millones de dólares y las de minería aportarían otros US$ 6 mil millones al cierre del balance del año que acaba de terminar.
De esta manera el campo sigue siendo el principal “driver” de la economía argentina, hasta tanto “maduren” las inversiones del RIGI para que los números mejoren hacia 2030.
Vaca Muerta, un factor determinante.
El peso relativo
El economista Marcelo Elizondo estimó que aún con menores precios, las exportaciones de bienes argentinas llegan en 2025 al segundo mayor nivel de la historia (aproximadamente 86.500 millones). El nivel más alto fue en 2022 , aunque con mejores precios.
De acuerdo con los últimos datos disponibles del Indec, correspondientes al informe de Intercambio Comercial Argentino acumulado a noviembre de 2025 y las proyecciones de cierre de año, el sector con la mayor proporción exportadora sigue siendo “el campo”.
Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) cerrarían el año totalizando el 35,2% de las exportaciones (a la harina y aceite de soja y otros granos, se suman en este caso las ventas de carne vacuna y lácteos). Mientras que los productos primarios suman otro 25,4% del total de embarques.
Horacio Marín, CEO de YPF, ha puesto incluso a Vaca Muerta como un posible “nuevo campo” para el país. En sus discursos de octubre y noviembre de 2025, el ejecutivo mencionó que, si se aceleran los proyectos de infraestructura, el sector podría exportar hasta US$ 50 mil millones en 2030.
Los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
La nueva campaña
Mientras tanto, según la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción total de granos en la 2025/26 podría alcanzar 154,8 Mt, un 12% más que el volumen total obtenido en la campaña previa, para quedar como la de mayor producción de la historia, superando los 141,5 Mt del ciclo 2018/19. Es el producto de la inversión de riesgo de los productores.
Para el ciclo comercial 2025/26 se proyectan envíos al exterior de granos cereales y oleaginosos por un total de 69,2 Mt, con el maíz posicionándose como el principal grano de exportación (40 Mt) pero también el trigo aportando despachos récord de 17 Mt.
Contrariamente, se prevé que las exportaciones de soja caigan a 5,5 Mt desde las 12,2 Mt estimadas para esta campaña. Advierte la BCR que en este caso el conflicto comercial entre EE. UU. y China propició una oportunidad para que Argentina como proveedor de poroto al gigante asiático, factor condicionado a cómo continúen las negociaciones entre los principales mandatarios de ambas economías.
De acuerdo con los precios de exportación proyectados para el próximo ciclo, el aporte del sector en términos de valor de exportaciones ascendería a US$ 36.800 millones.