Pullaro anticipó que Milei vendría a Santa Fe entre febrero y marzo
Además, aseguró que los empleados públicos “no van a perder” con la inflación y garantizó que “las clases van a empezar en tiempo y forma”. Apoyo a la modernización laboral, si tiene una “mirada pyme”.
Pullaro y Milei durante una visita previa a la ciudad de Rosario. Crédito: Mauricio Garín
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro participó este martes, junto con el ministro de Educación José Goity, de una recorrida por una de las 240 Escuelas de Verano que funcionan en la provincia. En este caso, fue la que se desarrolla en el CEF Nº 29, de avenida Galicia 2002.
Allí, pocas horas después de la primera reunión de gabinete del año, habló de todo con los medios: desde las tareas de prevención en materia de dengue, que se mantienen en las escuelas de verano, hasta el inicio del ciclo lectivo y las expectativas por la convocatoria a paritarias. Desde las obras de infraestructura que se desarrollan y podrían beneficiar a Santa Fe ante el acuerdo Mercosur-UE, hasta la relación con el Gobierno nacional.
En este punto anticipó que el presidente Javier Milei vendría a Santa Fe en febrero o en marzo: “Hubo algún contacto con la Secretaría General de la Gobernación”, dijo el mandatario santafesino.
Como ya se informó, el Presidente decidió recorrer provincias del país luego de los favorables resultados que obtuvo en las legislativas de octubre de 2025 que le permitieron engrosar de manera notable el número de bancas legislativas en las dos cámaras del Congreso.
“Siempre dijimos que acompañábamos el equilibro fiscal y la baja impositiva”, reflexionó Pullaro acerca de los principales logros que enarbola el gobierno nacional. En ese punto, sumó que el ministro del Interior Diego Santilli mantiene reuniones con bloques legislativos para debatir posiciones sobre la “modernización” laboral, que “acompañamos, siempre que tenga una mirada Pyme”, anticipó.
Paritarias
Entre otros temas, el gobernador mencionó el de paritarias. En esta materia, el gobernador pidió a los empleados púbicos que “tengan tranquilidad” porque “no van a perder en torno a la inflación”.
“Cuando la inflación le ganó a los salarios, de manera unilateral hicimos nuestro propio reajuste”, recordó antes de confirmar que “las clases van a empezar en tiempo y forma”.
“A valores reales de los años 2025-2023, los recursos cayeron 11.8 % en la provincia”, por efecto de una baja de la recaudación y la coparticipación. El dato le permitió reiterar al gobernador que aún así “los empleados públicos no perdieron con la inflación”.
Pullaro habló con la prensa en una recorrida por el CEF 29 de Santa Fe.
¿Nuevavisita?
El presidente de la Nación, Javier Milei, inició junto con el nuevo año una serie de visitas a las provincias. Esta gira, que va a inaugurar el 16 de este mes en el Festival de Jesús María (Córdoba), lo podría traer a Santa Fe entre febrero y marzo, según anticipó el gobernador Pullaro. Al menos, hubo algún contacto oficial.
El mandatario nacional ya pasó por territorio santafesino con anterioridad: estuvo en Agroactiva (Armstrong) en junio de 2024, viajó a Rosario para el 20 de Junio de ese año, y aterrizó en la ciudad de Santa Fe en plena campaña por las elecciones legislativas nacionales.
Luego volvió a Rosario, para cerrar la campaña, acompañado por su gabinete y candidatos provinciales y nacionales de La Libertad Avanza, con el objetivo de consolidar la presencia del oficialismo en un distrito históricamente competitivo.
La última visita del presidente a la ciudad.
Ahora, con la intención de fortalecer el sello de La Libertad Avanza en las provincias, y la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, Milei iniciará su recorrida en Córdoba y luego continuará por la provincia de Buenos Aires.
Otros distritos en agenda son La Rioja, en tierra de Eduardo y “Lule” Menem, para viajar luego a Jujuy.