Justicia y política

Cómo se eligen los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe

El proceso para designarlos combina requisitos técnicos, etapas administrativas y controles institucionales que involucran al Ejecutivo, la sociedad y la Legislatura. Tras el anuncio de los tres candidatos propuestos por el gobernador, el trámite entró en su fase legislativa con plazos y audiencias públicas previstos por la Constitución reformada. Las entrevistas presididas por la Comisión de Acuerdos marcarán un paso clave antes de la votación final.