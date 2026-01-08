Para cubrir las vacantes futuras en el máximo tribunal

Los pliegos para la Corte ya están en el Senado y el tratamiento se iniciará en febrero

El ministro de Gobierno llevó a Legislatura el mensaje con los tres candidatos al máximo tribunal, antecedentes y apoyos a cada uno de ellos. La Comisión de Acuerdos se reunirá en la primera semana de febrero para definir el cronograma de trabajo antes de llevar el tema a la Asamblea Legislativa.