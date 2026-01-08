Para cubrir las vacantes futuras en el máximo tribunal
Los pliegos para la Corte ya están en el Senado y el tratamiento se iniciará en febrero
El ministro de Gobierno llevó a Legislatura el mensaje con los tres candidatos al máximo tribunal, antecedentes y apoyos a cada uno de ellos. La Comisión de Acuerdos se reunirá en la primera semana de febrero para definir el cronograma de trabajo antes de llevar el tema a la Asamblea Legislativa.
Los pliegos firmados por Pullaro llegaron al Senado santafesino. Imagen ilustrativa.
El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, llevó en persona, a la Mesa de Entradas del Senado el mensaje 1/2026 del Poder Ejecutivo pidiendo el acuerdo para los tres pliegos propuestos para ocupar las futuras vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
"Se remite a consideración para su tratamiento por la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo previsto por los Artículos 89, inc. 5) y 121 de la Constitución Provincial, el pliego adjunto para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe" señala la escueta nota firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el propio Bastia.
"Los fundamentos de la propuesta que acompañamos se encuentran en la documentación adjunta al presente" se aclara.
Por último, el mensaje indica que "para esta propuesta se siguió el procedimiento previsto en el Decreto Nº 0018/2007 y su modificatorio Nº 2889/2024". Se trata de la decisión del Poder Ejecutivo de exponer los nombres y antecedentes de los candidatos a cargos en la Corte y recibir avales o cuestionamientos de la ciudadanía o de sus organizaciones.
Como se viene informando el Poder Ejecutivo propone para la futura Corte los nombres de los abogados Aldo Mario Alurralde, Diego Luis Maciel y Jorgelina Mabel Genghini. En forma digital, este miércoles, el gobernador Pullaro había firmado las propuestas.
La Legislatura está en receso parlamentario y administrativo durante todo este primer mes del año, aunque el Senado mantiene hasta este jueves abierta la Mesa de Entradas.
Diego Maciel.
Ahora, el tratamiento de los tres pliegos pasará a manos de la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini que se reunirá el primer miércoles de febrero para elaborar el cronograma de trabajo para estos nombres y otros propuestos, en sendos mensajes, para el Ministerio Público.
En el caso del Ministerio Público, el Ejecutivo envió tres pliegos de fiscales subrogantes adjuntos para Santa Fe y para los titulares de la Fiscalía y la Defensa en la 3ra. circunscripción con sede en Venado Tuerto. Estos dos mensajes ya fueron habilitados para el tratamiento en Extraordinarias. La semana venidera, el Ejecutivo incluiría también el tratamiento de los pliegos para la Corte.
Aldo Alurralde.
No obstante, el tratamiento en Asamblea Legislativa se hará en el período de Ordinarias que habilitará el gobernador con su discurso el domingo 15 de febrero.
Jorgelina Genghini.
El Poder Ejecutivo pidió acuerdo legislativo para Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional de la circunscripción judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto, y también para la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional de la misma zona.
En tanto, para la circunscripción judicial N° 1 con cabecera en Santa Fe los propuestos para fiscales adjuntos subrogantes son Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli.