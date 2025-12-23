Las partes se retiraron satisfechas del encuentro

Pullaro y la Corte cerraron con una cena un año complejo

El gobernador santafesino compartió una cena con seis de los siete ministros del máximo tribunal. El encuentro sirvió para descomprimir un vínculo que atravesó momentos de mucho debate. La charla incluyó balances, temas judiciales pendientes y gestos de renovación.