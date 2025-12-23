Pullaro y la Corte cerraron con una cena un año complejo
El gobernador santafesino compartió una cena con seis de los siete ministros del máximo tribunal. El encuentro sirvió para descomprimir un vínculo que atravesó momentos de mucho debate. La charla incluyó balances, temas judiciales pendientes y gestos de renovación.
La foto es del inicio del año judicial, aún con Gastaldi entre el tribunal.
El gobernador Maximiliano Pullaro cenó en la noche del lunes con seis de los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Solo Eduardo Spuler estuvo ausente, por razones personales y se encargó de hacerlo saber a las autoridades del gobierno.
Las partes -en estricto off the record- se retiraron muy satisfechas de la reunión que sirvió para cerrar un año que tuvo picos de debate entre las cabezas de dos de los tres poderes del Estado. "Por lo institucional hacía falta un encuentro totalmente desestructurado" señaló uno de los ministros de la Corte.
Bastia y Mascheroni participaron del encuentro junto al gobernador y los jueces. Foto: Flavio Raina
Repaso y muy buena reunión
Pullaro -anfitrión- estuvo acompañado, entre otros, por el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y por el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. "Fue una cena muy amena, muy divertida. La pasamos bien" dijeron desde la Casa Gris.
En los hechos, la iniciativa fue de los integrantes de la Corte que tras confirmarse la fecha del retiro en noviembre de los ministros Roberto Falistocco (hoy presidente) y Rafael Gutiérrez (presidente en 2026) invitaron a cenar a Pullaro. Éste aceptó pero pidió invitarlos y así cenaron carnes a la parrilla en la noche del lunes.
Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza completaron la delegación judicial.
Pullaro recibió a los ministros de la Corte en una cena informal para cerrar el año. Foto: Flavio Raina
En el encuentro se repasaron temas de la institucionalidad de los últimos 42 años en la vida santafesina y por supuesto los ministros dieron su postura sobre necesidades actuales del Poder Judicial santafesino. Pullaro y los funcionarios expusieron también sus miradas sobre la justicia, pero todo en clima de diálogo ameno, dijeron a El Litoral desde ambos sectores.
La Corte llegó al encuentro con la salida a plaza de tres ministros para el 2026 e incluso con los nombres de sus posibles reemplazantes ya publicados: Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.
Pero además, en la última semana, el Poder Ejecutivo pidió el apartamiento de tres de los ministros para entender en los cuestionamientos a la ley de emergencia previsional pronto a tratarse en la cabeza del Poder Judicial.
El motivo esgrimido en la presentación de la Fiscalía de Estado es que los cuatro ministros recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios. El pedido alcanza a Spuler, Gutiérrez, Falistocco y Weder.
Más allá de todo esta previa, se habló de una muy buena reunión.
2025, año de cambios
Este año, la Legislatura validó los nombres de Baclini, Zabalza y Weder para sumarse a la Corte tras las renuncias presentadas por Mario Netri y María Angélica Gastaldi. En tanto, la Legislatura sancionó una norma llevando a siete los ministros y poniendo un límite de edad en los 75 años.
Luego, la Convención Reformadora también fijó la nueva edad en 75 años y sobre esa base hubo gestiones para hacer que Falistocco y Gutiérrez anuncien sus retiros.
Sobre fines del año próximo, solo Erbetta quedará de la Corte Suprema de Justicia conformada al inicio de la gestión de Pullaro.
"En los últimos días los ministros de la Corte Suprema de Santa Fe, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, anunciaron que dejarán sus cargos en los meses de septiembre y noviembre del 2026, a los cuales honraron durante más de 30 años", había escrito Pullaro en redes cuando se conocieron las fechas de salida de los tres ministros.
"Tres funcionarios de valorada trayectoria e impulsores de importantes transformaciones a lo largo de su carrera judicial, entregando lo mejor de su vida profesional", sumó el gobernador.
"De esta manera se inicia la última etapa de un proceso de renovación basado en el diálogo institucional y el respeto a nuestra Constitución. Santa Fe es una provincia destacada por su solidez institucional y por reconocer el trabajo e historia de quienes la construyeron" había añadido en redes.
Como bien señaló un ministro, la institucionalidad ganó otra vez en Santa Fe y la cena del lunes fue prueba elocuente de ello más allá de las diferencias entre las cabezas de los dos poderes. De lo que dejó la reunión con Pullaro y de los temas que esperan para febrero, fueron algunos de los ítems del último acuerdo del año en los Tribunales locales.
Asueto
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia dispuso asueto para este miércoles 24 y para el próximo 31 de diciembre con la consecuente suspensión de los términos judiciales.
La resolución adoptada aclara expresamente que "la totalidad de las unidades jurisdiccionales que en la Provincia se encuentren de turno los días 24 y 31 de diciembre de 2025, deberán prestar el servicio de igual manera que para un día inhábil judicialmente".
Juramento y Acuerdo final
En los hechos, la Corte Suprema de Justicia cerró el año con el acuerdo celebrado este martes en el Palacio de Tribunales firmando varias resoluciones.
Antes, varios de los ministros recibieron juramento de ley a nuevos jueces subrogantes para el Poder Judicial que había obtenido acuerdo legislativo en la última Asamblea.
Se trata de María Josefina Olcese, jueza subrogante de Primera Instancia de Distrito de Responsabilidad Extracontractual – 4ta. Nominación en Santa Fe; Nicolás Alejandro Occhi como juez subrogante de Primera Instancia de Distrito Laboral – 4ta. Nominación de Santa Fe y María de los Milagros de la Torre como jueza subrogante de Primera Instancia de Circuito para Sunchales.