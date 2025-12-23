A pocas horas del tratamiento en las cámaras

Rápida promulgación de 5 de las 8 leyes sancionadas por la Legislatura santafesina

Entre ellas el Presupuesto y la Tributaria para el año próximo. También la habilitación a Lotería para licitar apuestas deportivas online y la regulación de la red de conectividad e infraestructura tecnológica.