Charla con el ministro de Gobierno e Innovación Pública

Bastia: "En el gobierno entendemos que el diálogo es una herramienta fundamental"

Más allá de la reforma constitucional, las leyes que todavía faltan, entre ellas la futura ley electoral. "Debemos escuchar a partidos e instituciones y sancionarla muchos antes de un proceso electoral" afirma. "Este gobierno nunca hace cosas por sorpresa", asegura. Insistencia en el término eficiencia.