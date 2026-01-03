Charla con el ministro de Gobierno e Innovación Pública
Bastia: "En el gobierno entendemos que el diálogo es una herramienta fundamental"
Más allá de la reforma constitucional, las leyes que todavía faltan, entre ellas la futura ley electoral. "Debemos escuchar a partidos e instituciones y sancionarla muchos antes de un proceso electoral" afirma. "Este gobierno nunca hace cosas por sorpresa", asegura. Insistencia en el término eficiencia.
Bastia marca que la ley Electoral será clave y que debe ser discutida en este año que no hay elecciones. Foto: Manuel Fabatía
El año 2025 quedará marcado a fuego en la historia institucional santafesina por ser el de la reforma constitucional para modernizar el texto de 1962, pero también es el año en que se definió el proceso de cambios en la Corte Suprema de Justicia que tendrá su último punto en noviembre venidero.
Uno de los protagonistas centrales de las definiciones políticas de esos dos años de gestión de Maximiliano Pullaro es el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.
En diálogo con El Litoral, repasó lo actuado en estos dos años pero definió los alcances de los próximos pasos para completar la reforma constitucional y también habló de la relación con el gobierno nacional. Diálogo y eficiencia, dos palabras que Bastia utiliza y practica en forma permanente.
- El 2025 fue el año de la reforma constitucional y usted además de ser ministro de Gobierno fue jefe de la bancada de Unidos. ¿Cuál es su reflexión a cien días de la sanción y jura del nuevo texto?
- Estos dos años de gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y, especialmente en 2025 que se concretó la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, ha sido un periodo de grandes reformas y transformaciones que tienen que ver anclaje normativo, influencia directa en lo institucional. La Constitución es la base sobre la que se construye toda la institucionalidad de la provincia.
En diciembre de 2024 se sancionó la Ley de necesidad de la reforma. En el proceso previo al inicio del debate en la Constituyente, es que Santa Fe ha progresado muchísimo institucionalmente en estos dos años y esto lo ha ido expresando, concretando en acciones claras y el proceso de reforma es uno de ellos. Hubo muchísimo diálogo. Siempre entendimos desde el gobierno que el diálogo es una herramienta.
El diálogo por sí solo no resuelve, sí sirve para alcanzar consensos, acuerdos, pactar, que es muy saludable. A veces se han demonizado algunas palabras. Las palabras no son ni buenas ni malas, dijo (Roberto) Fontanarrosa. Hay que ver qué uso o qué interpretación se le da a cada una, cómo se las incluye y cómo se aplican.
Para el ministro de Gobierno, las cabezas de los poderes del Estado deben ser ejemplo de apego a la ley y a la ética. Crédito: Manuel Fabatía
Después de más de tres meses de la reforma podemos ver que ese gran periodo de diálogo, de consenso, de práctica, de acuerdos se han logrado propuestas, concreciones que fue la redacción final de la norma constituyente, que es muy virtuosa. En la escucha, en ponerse en el lugar del otro, en comprender en el pensar que esta norma es para todos los santafesinos, no para la mayoría. Por eso se lograron tantos cambios.
Creo que nuestra Constitución es muy virtuosa y va a ser imitada seguramente en el futuro. A mí entender es la más moderna de América Latina.
Electoral
- Ahora en 2026 se inicia la tarea de completar la Constitución con las leyes derivadas más allá de que ya se sancionó la nueva norma de procedimiento administrativo. Ya tiene estado parlamentario el proyecto de Ley orgánica de Municipios. ¿Para el ministro de Gobierno qué debería tener la ley electoral que viene?
- La reforma obliga a que haya cambios normativos, porque los artículos constitucionales nos van indicando cambios, lógicamente después deben hacerse las leyes que vayan estableciendo las características particulares de cada institución. Nos obliga a una modernización normativa.
Usted nombró algunas, hay muchísimas más y hay otras que van a surgir. De cláusulas transitorias nos apuramos a decir que necesitamos 20, 22 leyes y puedo asegurar que van a ser muchísimas más.
La ley del Municipios es una de las primeras, no porque solamente haya un año por cláusula constitucional, sino porque cuando llamemos a elecciones en 2027, el decreto de convocatoria comprende a municipios que serán los 365 distritos y debe estar determinada las características o categorías de cada uno de ellos
En lo referido a lo electoral, soy un convencido que las leyes electorales deben contemplar una escucha de los partidos políticos, se debe escuchar a los distintos actores legislativos, institucionales. Las leyes electorales se deben tratar lejos de los periodos electorales.
Si hablamos de calidad institucional, una ley electoral no puede tratarse tres meses o seis meses antes de las elecciones. Eso no es serio. La misma Constitución establece las bases de lo que deberá ser la nueva ley electoral.
Fíjese que hay que elegir no solo gobernador y vice -que ahora tiene reelección- senadores y diputados que tendrán limitación de reelecciones, y en la categoría diputados pasamos de un formato a otro claramente distinto y ni hablar del régimen municipal. Por eso es tan importante el tratamiento inmediato de la Ley Orgánica de Municipios. A partir de esa ley ley orgánica hay que construir otras normas como la electoral.
Judicial
- También urge las definiciones sobre leyes para la selección y posible remoción de jueces, fiscales y defensores
- La de selección es muy importante, pero la de remoción y de evaluación de la conducta de magistrados no es que sea más importante, es muy importante como la otra, pero es más urgente. Lo es porque viene a reemplazar dos mecanismos de evaluación de las conductas hoy vigentes, que están en dos poderes distintos.
Más allá de que yo creo que el proceso que se lleva adelante en la Legislatura para fiscales y defensores ha sido virtuoso a la luz de los resultados. No se puede decir que los que tuvieron que dejar de ser fiscales merecían seguir siéndolo. No se puede decir que cuando se aplicaron suspensiones hayan sido inadecuadas.
Creo que han sido muy correcto el funcionamiento legislativo, pero es cuestionado por la composición que dicen que ese poder de juzgamiento -o de evaluación de conducta, como me gusta decir- sea por un solo poder.
También el procedimiento de jury que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia es muy cuestionado. Digo sí que en alguna oportunidad se han encargado de salvar jueces y yo no estoy de acuerdo, pero es opinión. En otros han sido bien aplicadas las decisiones. Puede haber habido algún caso cuestionable, pero siempre de interpretación.
- Hablando del Poder Judicial desde el encuentro con la Corte en la mañana del domingo 8 de septiembre de 2024 a la cena de este fin de año hubo un largo proceso. Hubo diálogo, enfrentamientos, reuniones. ¿Cómo evalúa usted lo que viene en la cabeza del Poder Judicial?
- Primero decir que antes de asumir el gobierno decíamos que la justicia debía ser refrescada y que había que llevar adelante un proceso de cambio. Lo hablábamos sobre cuestiones objetivas, no hacíamos planteos subjetivos. Nosotros nunca vamos a hacer un planteo personal contra nadie. Había un límite claro que se había sobrepasado. Cuando asumimos en 2023, ya cinco integrantes del tribunal supremo habían pasado la edad prevista por la ley.
Esa cuestión tan clara que es el límite de la edad se debe respetar. Qué ejemplo le tenemos que dar a los ciudadanos si los funcionarios públicos no respetamos las normas. ¿Para qué? Para ser ejemplar con el resto de la ciudadanía. Quien conduce el Poder Judicial conduce uno de los tres poderes; como el gobernador conduce el Ejecutivo o las dos cabezas del Poder Legislativo. Tiene que haber ejemplaridad ética. Tiene que haber una ejemplaridad después institucional al resto de los actores institucionales.
Siempre hablamos de transformaciones y los cambios con diálogo hicimos comprender a todos qué es lo que estaba en juego. Estaba en juego la institucionalidad, no cambiar personas. En rigor estaba de la calidad institucional, estaba el respeto a las leyes, a las normas, la ejemplaridad y no cambiar personas, no cuestiones personales. Se comprendió.
No es que tuvimos momentos de peleas. Tenemos muy claro lo que queremos, decimos lo que queremos, cómo lo queremos hacer, lo hacemos con carácter, con respeto, con vehemencia, defendemos lo que creemos que está bien, que es justo y en ese sentido nos manejamos. Este gobierno nunca toma o hace acciones a sorpresa de los demás.
Siempre hablamos y ahora lo que hacemos, decimos lo que hacemos. Se comprendió y ese proceso no es virtuoso porque se cambian personas. Se va a un camino de transformación de la justicia. Quienes se fueron o se van a ir entregaron lo mejor de sí para la justicia. Pero representan, tal vez otra época. Y lo han hecho muy bien.
No podemos entrar en cuestionamientos, pero necesitamos cambiar. Cambiar procedimiento, realizar cambios que se hacen inexorables empezando por la Ley Orgánica de Tribunales, de distintas composiciones o funcionamientos. Hoy se habla de colegios de jueces, hay que modernizar el funcionamiento.
Diálogo y eficiencia, dos palabras que Bastia utiliza y practica en forma permanente. Crédito: Manuel Fabatía
- Hace años que se discute en Legislatura cambios en el Código Procesal Civil y Comercial, por ejemplo
- Hoy estamos hablando de los problemas en el fuero Laboral, estamos hablando de la creación del fuero Contencioso Administrativo y ya enviamos a Legislatura el proyecto de fuero y del código procesal en lo contencioso-administrativo.
Hay que ir pensando en un fuero de la Seguridad Social, hay que revisar el Civil y Comercial, hay que poner el ojo en la gran demanda que tienen el fuero de Familia y el Laboral. La conflictividad va cambiando.
Tengo 35 años de abogado y hasta hace poco más de cinco años trabajaba de manera muy activa. A medida que fui ocupando cargos públicos me iba alejando en la carga horaria, pero no desconectado de la profesión. Trabajé en otra época donde el fuero Civil y Comercial era el mayoritario. Hoy tenemos una gran presencia del fuero Penal sobre todo en las dos grandes ciudades, más la gran demanda del fuero Laboral, del fuero de Familia.
Estamos hablando del Contencioso Administrativo, que por esas soluciones que había que dar, se creó por la Ley 11330 la Cámara para poder dar respuesta a las necesidades justiciables, pero a partir de una inconstitucionalidad, porque quien tenía fuero era la Corte. Son cosas que se dieron en esta provincia.
Tiene que darse una gran modernización de la justicia donde tienen que estar todos los actores: legislativo, colegios, universidades, distintos actores institucionales, lógicamente el Ministerio de Justicia escuchándonos para ir dando lo normativo. Ahora, el gobierno de la justicia lo va a tener la Corte. Quien tiene que conducir el Poder Judicial es la Corte.
El vínculo con Nación
- Usted dice ser un hombre de diálogo, practica el diálogo, el gobierno practica el diálogo. Ahora, hacia arriba (gobierno nacional) es imposible dialogar?
- Creo que no. Le dije que el diálogo no garantiza resultados, sino que es una buena forma. Hasta ahora no hemos logrado los resultados esperados. Con el único funcionario que hablé -muy pocos minutos en dos oportunidades- fue con Guillermo Francos. Sí otros integrantes de gabinete por la materia que atienden han hablado mucho, pero se han sentido frustrados. Ejemplo el ministro Lisandro Enrico que ha hablado, viajado y no ha obtenido respuestas. Yo creo que el diálogo para que sirva tiene que ser sincero e implica escuchar al otro y ponerse en el lugar del otro. De esa manera uno se pone de acuerdo.
Cuando hay una cerrazón tanto visual como en los oídos es muy difícil. Hablar no es lo mismo que dialogar.