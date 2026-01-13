Pullaro recibió a Poletti en el primer encuentro del año

Este lunes 12 de enero se produjo el primer encuentro del 2026 entre el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el intendente de la ciudad capital, Dr. Juan Pablo Poletti.
Gobernador e intendente de Santa Fe capital se reunieron este lunes por la tarde. Destacaron lo positivo del encuentro. Antes el mandatario provincial hizo lo propio con Puccini y la presidente de la EPE, Anahí Rodríguez.
La reunión tuvo lugar en Casa de Gobierno, en el marco de una ronda de conversaciones que el mandatario provincial tuvo en la sede gubernamental. Antes, fue el turno del ministro Gustavo Puccini y la directora de la EPE, Anahí Rodríguez.
Volviendo al encuentro con el intendente capitalino, El Litoral pudo saber que fue una reunión positiva donde se plantearon temas de trabajo y planificación.
Cabe recordar que el gobierno provincial y el municipal llevan adelante el Acuerdo Capital con cinco obras de importancia para la ciudad de Santa Fe. Una de ellas ya culminó, la repavimentación de calle Larrea entre las avenidas Peñaloza y Blas Parera.
Tal como mencionó El Litoral días atrás, entró en etapa final la remodelación de la Av. Juan José Paso y las otras tres tareas contemplaban: culminación de Peñaloza de Gorriti al norte, remodelación del paseo Av. 7 Jefes y la puesta en valor de Aristóbulo del Valle al norte de Av. Galicia.
Al mismo tiempo, se llevan a cabo otras obras de infraestructura de importancia en la ciudad capital, como el nuevo puente Carretero, el nuevo edificio de la Escuela Echeverría; el edificio del Instituto Nº 8 detrás de la Casa de la Cultura; la nueva guardia y unidad de oncohematología del hospital Alassia.
Como se dijo, el gobernador Pullaro también mantuvo encuentros con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la presidente del directorio de la Empresa Provincial de la Energía, Anahí Rodríguez.
El eje de la reunión fue la proyección para los próximos dos años en materia energética y el repaso de las obras para fortalecer la infraestructura eléctrica y productiva en distintos puntos de la provincia.
“Trabajamos con las inversiones en infraestructura que venimos llevando adelante en toda la provincia de Santa Fe, fortaleciendo la red de distribución”, señaló en diálogo con El Litoral el funcionario horas antes del encuentro con el gobernador
En ese sentido, destacó que varias obras se concretaron antes de fin de año y “nos están posibilitando estar un poco mejor preparados”, sostuvo. No obstante, aclaró que todavía queda camino por recorrer. “Faltan más obras y las estamos llevando adelante”, dijo, y puso como ejemplo un proyecto central para la ciudad capital.
“Vamos a llevar adelante la estación transformadora Mayoraz, una obra de casi 17.000 millones de pesos para los próximos meses, son 40 MW”, detalló, remarcando la relevancia histórica de esta inversión.