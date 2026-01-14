Analistas ponen matices

El Gobierno festejó la inflación más baja en ocho años como un trofeo de gestión

Con el IPC de diciembre en 2,8% y un cierre de 2025 con el dato más bajo desde 2017, el presidente y su gabinete celebraron en redes el “orden fiscal y monetario”. Mientras, comienza un cambio metodológico clave en el INDEC y un nuevo rol del índice en las bandas cambiarias.