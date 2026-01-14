Piden dadores de sangre para el nene de 8 años que sigue grave tras el choque en Pinamar

Un mensaje difundido por la familia encendió una movida solidaria en Pinamar: pidieron dadores de sangre para el nene de 8 años que permanece internado en estado delicado tras el accidente ocurrido en la zona de La Frontera.
Desde temprano, vecinos y turistas se acercaron al hospital local mientras el último parte indicó que el chico sigue en terapia intensiva con evolución estable bajo medicación de soporte.
Un mensaje difundido por la familia encendió una movida solidaria en Pinamar: pidieron dadores de sangre para el nene de 8 años que permanece internado en estado delicado tras el accidente ocurrido en la zona de La Frontera.
Según se informó, el chico fue víctima del choque entre una camioneta y un vehículo UTV y, desde entonces, su cuadro es seguido de cerca por el equipo médico del hospital local.
El pedido se viralizó en redes sociales y convocó a personas que se presentaron desde temprano en el centro de salud. La familia remarcó la urgencia y solicitó que quienes puedan se acerquen a donar.
De acuerdo con la información médica, el nene ingresó con hemorragia abdominal y una lesión en el hígado. En ese contexto, fue intervenido quirúrgicamente dos veces en 24 horas y requirió transfusiones por la pérdida de sangre.
Con el correr de las horas, los médicos lograron frenar la hemorragia interna, aunque el estado general continúa siendo delicado. Por eso, el acompañamiento a través de donaciones se volvió clave para afrontar posibles nuevas intervenciones.
En la puerta del servicio de Hemoterapia se registró una fila y varios contaron por qué decidieron sumarse. Sergio, vecino de Moreno y de la misma localidad del nene, dijo que viajó desde Buenos Aires con sus hijos para donar.
Otro testimonio recogido en el hospital señaló que el chico es familiar de una amiga y que se acercó a donar “como le gustaría que hicieran” si la situación fuera al revés.
El último parte médico consignó que el paciente sigue internado en Unidad de Terapia Intensiva, con evolución clínica estable bajo soporte con inotrópicos; desde su regreso al quirófano no necesitó nuevas transfusiones, aunque recibió plasma, y se aguardaban estudios de laboratorio para ajustar la conducta médica. También se mencionó que, cuando el estado lo permita, podría evaluarse su derivación a Mar del Plata.