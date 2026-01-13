Despiste y vuelco de un camión en Ruta 2: demoras en el kilómetro 61

Un camión Mercedes Benz que transportaba haz de malta volcó este lunes por la tarde sobre la Ruta 2, en el kilómetro 61,500, mano ascendente. El accidente generó importantes demoras en el tránsito y la obstrucción parcial del paso en dirección a Mar del Plata.
El vehículo, identificado con la patente AQY458, era conducido por Víctor Guillermo Cuesta, un hombre de 76 años con domicilio en Gutiérrez. Según el reporte policial, se dirigía rumbo al kilómetro 82 cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y despistó hacia la banquina externa.
Pese al vuelco, Cuesta se encontraba consciente al momento del arribo de las autoridades viales y se negó a recibir atención médica, ya que solo presentaba lesiones leves.
Derrame de carga y tránsito reducido
Producto del siniestro, una parte de la carga —consistente en cebada de maíz— quedó esparcida en la banquina, dificultando las tareas de remoción y limpieza. La policía vial y personal del destacamento Samborombón trabajaron en el lugar para señalizar la zona y desviar el tránsito.
Mientras continuaban las maniobras para despejar la ruta, se recomendó a los conductores circular con precaución y prever demoras.