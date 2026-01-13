Accidente vial

Despiste y vuelco de un camión en Ruta 2: demoras en el kilómetro 61

Ocurrió este lunes por la tarde en la mano ascendente de la Ruta 2, a la altura de Samborombón. El camión transportaba cebada, el chofer resultó con lesiones leves y la carga quedó esparcida sobre la banquina.