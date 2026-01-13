Se conoció el parte médico de Bastián Jerez: sigue en estado crítico y no puede ser trasladado
El adolescente sufrió un grave accidente con un UTV y ya fue operado dos veces. Permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Municipal de Pinamar con asistencia respiratoria y diagnóstico de inestabilidad hemodinámica.
El adolescente sigue en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica.
El último parte médico difundido por el Hospital Municipal de Pinamar confirmó que Bastián Jerez, el menor gravemente herido tras un accidente a bordo de un UTV, continúa en estado crítico y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado. Ya fue operado dos veces desde su ingreso.
Bastián fue operado dos veces en el hospital de Pinamar tras el accidente en UTV.
Según el reporte, Bastián permanece con asistencia respiratoria mecánica e inestabilidad hemodinámica. Al momento del ingreso, los médicos constataron una hemorragia intraabdominal y debieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia.
Durante la primera operación se detectó una rotura hepática con compromiso de grandes vasos sanguíneos. Los profesionales realizaron un packing para contener la hemorragia y transfundieron cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma.
Reingreso al quirófano por persistencia del cuadro
A pesar de los esfuerzos iniciales, el joven continuó con signos de inestabilidad en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Por ello, este martes fue sometido a una segunda cirugía, en la que se reemplazó el packing hepático.
En esta oportunidad, la exploración quirúrgica no detectó nuevos focos de sangrado activo. Sin embargo, su estado general sigue siendo crítico, lo que impide su traslado a otro centro médico de mayor complejidad.
El hospital informó que su estado impide por ahora cualquier traslado.
Evaluarán el traslado cuando haya estabilidad
El equipo médico aclaró que la derivación se considerará apenas exista una mínima estabilidad que garantice un traslado seguro. Mientras tanto, el Hospital mantiene contacto con el servicio de terapia intensiva pediátrica de referencia provincial.
Además, se informó que profesionales de salud mental acompañan a la familia de Bastián con contención psicológica constante, dada la gravedad del cuadro.