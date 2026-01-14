Tratamiento

Descubren un mecanismo molecular que podría influir en las terapias contra el Parkinson

Una investigación internacional reveló cómo la L-Dopa, el tratamiento más utilizado para la enfermedad de Parkinson, puede generar cambios persistentes en las neuronas a través de un mecanismo hasta ahora desconocido. El hallazgo aporta claves para comprender efectos adversos a largo plazo y pensar estrategias terapéuticas más precisas.