Enfermedad neurodegenerativa

La salud de Bruce Willis empeora: su esposa reveló detalles conmovedores de su día a día

Emma Heming Willis compartió detalles sobre la delicada salud del actor, diagnosticado con demencia frontotemporal. Aunque mantiene buena movilidad, su capacidad de comunicación se deteriora rápidamente. La familia se adapta a esta nueva etapa con amor, cuidados especiales y una forma distinta de comunicarse.