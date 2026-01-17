Secuestraron armas de fuego en distintos incidentes violentos ocurridos el viernes

Cinco personas fueron aprehendidas en distintos incidentes -que tuvieron en común el empleo de armas de fuego- ocurridos dentro de la jurisdicción de la ciudad de Santa Fe durante las últimas horas.
La policía incautó revólveres, una réplica de pistola y una escopeta. Algunos de los episodios se habrían producido en contextos de violencia de género.
En horas de la siesta de ayer, personal del Comando Radioeléctrico de la Costa intervinieron en un conflicto de violencia familiar en el marco de violencia de género, sucedido en inmediaciones del atracadero de la balsa, a la vera de la ruta nacional 168.
La víctima es una mujer de 21 años que habría sido amenazada por su pareja, un hombre de 27 años, que finalmente fue aprehendido.
Los uniformados relataron que ella estaba lesionada cuando llegaron al lugar y que secuestraron en la escena un revólver calibre .32.
El sujeto fue trasladado a la Subcomisaría 6a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por lesiones leves dolosas, amenaza calificada por el uso de arma de fuego en contexto de violencia de género y tenencia indebida del arma.
Por otra parte, también el viernes, vecinos de barrio Centenario llamaron al 911 para denunciar que se escuchaban detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de calle Zvalía al 200.
Un móvil del Comando Radioeléctrico puso rubo al lugar y allí se topó con dos sospechosos, un joven de 20 años y un adolescente de 16.
Ambos fueron arrestados. Además, se les secuestró la moto en la que circulaban y un revólver que llevaban, calibre .32, con seis cartuchos ya disparados en el tambor.
Uno de los episodios del viernes se desencadenó cerca del cruce de calles Matheu y Azcuénaga, en el sector noreste de la capital provincial.
En este caso, un hombre de 28 años se comunicó con el 911 para pedir ayuda porque luego de una discusión, un vecino le había disparado con un arma de aire comprimido en el cuello y el hombro. Finalmente, él se negó a hacer la denuncia correspondiente.
No obstante, minutos después, entró a la central de emergencias una nueva llamada relacionada con el mismo caso, pero en esta oportunidad el arma que se mencionaba era de fuego.
Los uniformados volvieron al lugar y allí aprehendieron al sospechoso, a quien además le secuestraron una réplica de pistola pero que funciona a aire comprimido y un revólver calibre .22 corto.
Por último, también el viernes, pero a finales de la tarde, se reportó una nueva situación de violencia de género.
Dentro de una vivienda, en inmediaciones de la esquina de Guaycurúes y Chanaes, una mujer de 37 años habría sido amenazada con una escopeta por un hombre de 55 años, que habría llegado a disparar un tiro al aire.
Cuando llegó la policía, el sospechoso ya había arrojado el arma de fuego a un lote lindero, pero fue recuperada luego.
El sujeto fue apresado y trasladado, por amenaza calificada y abuso de arma, entre otros delitos.