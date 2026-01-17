Santantino: "No podemos pensar que porque bajaron los homicidios es algo ya ganado"
“No es para celebrar. Todo lo contrario. Si nos relajamos y no seguimos por el camino que marcamos todo puede volver a empeorar”, explicó el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad de la provincia.
El descenso abrupto de crímenes en 2024 prácticamente se mantuvo el año pasado.
“Luego de la caída abrupta de homicidios en la provincia de 2024, el 2025 era un escenario de mucha expectativa, para ver lo que pasaba con la circulación de la violencia”, comienza Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.
Y sumó: "Entendíamos que lo del primer año podía ser efecto de shock de todas la medidas en materia de seguridad que se tomaron y que son de mucha excepcionalidad".
"En 2025 se termina registrando un nivel de violencia también muy inferior al que venía teniendo la provincia antes del cambio de gestión. Hablamos de que los homicidios bajaron a prácticamente la mitad", agregó el funcionario.
Las estadísticas muestran que durante 2025 se cometieron 210 homicidios en suelo santafesino, una cifra similar a la registrada en 2023: 180 crímenes. Estos números contrastan con significativamente con los recordados de 2023 (399), cuando se produjo un verdadero baño de sangre fundamentalmente en Rosario.
De los 210 hechos del año pasado, 148 (70,5%) se cometieron con armas de fuego, 40 (19%) con armas blancas y 22 (10,5%) con otros medios. 16 (7,6%) se produjeron en ocasión de robo, 87 (41,4%) estuvieron vinculados con organizaciones criminales y 78 (31,1%) se dieron por conflictos interpersonales.
Además, 28 (13,3%) de las víctimas fueron mujeres, 180 (85,7%) hombres y 2 (1%) mujeres trans.
“Rosario venía de los años más violentos de toda su historia. Eso explica que allí la caída fue muy superior al resto en 2024. Si a nivel provincial tuvimos en el año 2024 la mitad de los homicidios que teníamos hasta ese momento, en Rosario esa disminución fue del orden del 65 por ciento”, señaló el funcionario.
“Lo que vemos también -agregó- es que lejos de que la focalización de la política en una ciudad tenga efecto de traslado, o de movimiento de circulación de violencia a otras jurisdicciones, el resto de las zonas acompañaron en esa tendencia a la baja. Así, el departamento La Capital tiene uno de los registros más bajos de toda la historia desde que hay estadísticas”
A su turno, Ramiro Galazzi, director de Estadística Criminal añadió que la caída abrupta después de 2024 no cambió la concentración de la violencia. Aproximadamente el 70 por ciento de los homicidios se sigue produciendo en los grandes centros urbanos.
Santantino aseguró que hoy “nuestro mayor esfuerzo está puesto en poder sostener la dirección y el impulso de lo que se hizo. No podemos pensar que porque bajaron los homicidios es algo ya ganado".
"Si nosotros dejamos de insistir en el mismo sentido y con la misma intensidad con la que estamos trabajando, nuevamente vamos a perder terreno frente a la violencia altamente lesiva, principalmente vinculada al microtráfico de estupefacientes”, destacó.
“No hay un discurso acá de salir a festejar resultados positivos, sino entender qué es lo que estamos haciendo que nos ayuda a contener la violencia”, remarcó.
Trípode
Finalmente, el funcionario puso énfasis en tres “dimensiones” que considera fundamentales para haber conseguido esa caída en los índices de violencia:
1. “Es fundamental la presencia efectiva del trabajo policial a nivel territorial. Si no ocupás el territorio, trabajando con el 911 de manera rápida y eficiente, no se puede hacer nada. Hay que tener policías en la calle y con recursos”.
2. “El trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, en el marco del sistema de inteligencia criminal y las investigaciones criminales complejas. Si no hubiese ese compromiso de los fiscales para hacer su trabajo, tampoco tendríamos oportunidad”.
3. “Control de las cárceles. Régimen de detenidos de alto perfil. Aislar a los tipos que pueden manejar la violencia desde adentro de sus celdas, porque tienen recursos económicos para hacerlo e inciden en el territorio, es crucial.
En el departamento La Capital, 52 personas fueron asesinadas durante 2025, 37 a lo largo de 2024 y 78 en todo 2024.
Del los 52 crímenes registrados el año pasado, la gran mayoría se perpetró en la ciudad de Santa Fe (38). Los restantes se cometieron en Santo Tomé (5), Sauce Viejo (5), Monte Vera (1), Laguna Paiva (1) y Recreo (1).
El mes en el que sucedieron más asesinatos fue diciembre: 11. El último día del año inclinó la estadística, con cinco fallecidos en dos hechos distintos.
En cuanto al contexto de los homicidios: 4 (7,7%) se dieron en ocasión de robo, 12 (23,1%) estuvieron vinculados con economía ilegal u organizaciones criminales y 26 (50%) derivaron de conflictos interpersonales. Los 10 restantes (19,2%) todavía se encuentran en investigación.
32 de los crímenes (61,5%) se cometieron con armas de fuego, 15 (28,8%) con armas blancas y 5 (9,6%) con otros medios.
46 (88,5%) de los fallecidos fueron hombres y 6 (11,5%) mujeres.