Análisis criminal en Santa Fe

Santantino: "No podemos pensar que porque bajaron los homicidios es algo ya ganado"

“No es para celebrar. Todo lo contrario. Si nos relajamos y no seguimos por el camino que marcamos todo puede volver a empeorar”, explicó el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad de la provincia.

El descenso abrupto de crímenes en 2024 prácticamente se mantuvo el año pasado.