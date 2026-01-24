Murió un intendente de La Pampa tras desprenderse un sistema hidráulico de un camión
El hecho ocurrido en la madrugada de este sábado conmociona a la localidad y a la provincia. El chofer de la grúa que produjo el siniestro quedó detenido y es acusado de homicidio culposo por la muerte deNazareno Cruz Otamendi.
El intendente Nazareno Cruz Otamendi, de la localidad de Quehué, conducía una Fiat Strada blanca junto a su esposa y sus dos hijos.
Un trágico accidente en la ruta provincial 18 de La Pampa terminó con la vida del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, cuando un componente hidráulico se desprendió de un camión grúa y embistió su camioneta mientras viajaba con su familia rumbo a la costa atlántica. El hecho ocurrido en la madrugada de este sábado conmociona a la localidad y a la provincia.
El accidente y sus circunstancias
El siniestro vial se produjo alrededor de las 6 de la mañana de este sábado en el kilómetro 265 de la ruta 18, cuando una pieza hidráulica de gran tamaño —que va entre la cabina y la caja de un camión tipo grúa— se desprendió y terminó impactando de lleno en el vehículo en el que viajaba el jefe comunal.
El intendente Nazareno Cruz Otamendi, de la localidad de Quehué, conducía una Fiat Strada blanca junto a su esposa y sus dos hijos menores en dirección a la costa atlántica, dentro de una caravana de tres vehículos que integraban amigos y allegados.
El impacto fatal y la reacción
La pieza metálica que se desprendió del camión circulaba en sentido contrario y, tras caer sobre la calzada, golpeó el lateral del conductor. El impacto sobre la zona donde se encontraba Otamendi fue inmediato y mortal: el intendente falleció en el acto, confirmaron autoridades locales y fuentes policiales.
Ante el violento impacto, su esposa logró maniobrar la camioneta y trasladarla fuera de la ruta, llevando el vehículo hacia la banquina para tratar de resguardar al resto de la familia. Tanto ella como los dos hijos menores resultaron con golpes leves, pero sin lesiones de gravedad, y fueron trasladados a un centro de salud en General Acha como medida de precaución.
La localidad de Quehué y toda La Pampa despiden a uno de sus mandatarios con profundo dolor y consternación.
Investigación en curso y causas posibles
La pieza que se desprendió fue identificada como uno de los hidráulicos laterales del camión grúa, elemento que supera los 40 kilogramos de peso y más de un metro de longitud, según las primeras inspecciones. Ese objeto es utilizado para desplegar estabilizadores o plataformas en vehículos de gran porte.
La Fiscalía de La Pampa, a cargo del Dr. Héctor López, ordenó actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo, y la Agencia de Investigación Científica ya trabaja en la escena con peritajes para determinar las causas exactas del desprendimiento y si existieron fallas en el mantenimiento o aseguramiento del camión involucrado.
El conductor del camión, que circulaba en sentido contrario, fue demorado por la policía local con participación de fiscalía, mientras se analizan registros y se evalúan las responsabilidades en el hecho.
Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa expresó sus condolencias en redes sociales.
Reacción social y política
La noticia causó profunda consternación en La Pampa y especialmente en la comunidad de Quehué, donde Otamendi era una figura reconocida por su trayectoria política y su vinculación con el campo y la vida social local.
El gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto, expresó sus condolencias en redes sociales, enviando un mensaje de apoyo a la familia y destacando la labor del intendente como dirigente y servidor público en momentos de dolor para toda la comunidad pampeana.
La trágica muerte de Nazareno Cruz Otamendi pone en evidencia los riesgos de la circulación en rutas, incluso cuando se trata de viajes familiares en momentos de vacaciones. Mientras la investigación judicial avanza para determinar las circunstancias precisas del desprendimiento de la pieza hidráulica, la localidad de Quehué y toda La Pampa despiden a uno de sus mandatarios con profundo dolor y consternación.