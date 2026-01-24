Trágico accidente

Murió un intendente de La Pampa tras desprenderse un sistema hidráulico de un camión

El hecho ocurrido en la madrugada de este sábado conmociona a la localidad y a la provincia. El chofer de la grúa que produjo el siniestro quedó detenido y es acusado de homicidio culposo por la muerte deNazareno Cruz Otamendi.