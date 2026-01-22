Choque entre camiones y rescate dramático en Puerto Gral San Martín

Un violento accidente de tránsito entre dos camiones ocurrido en la madrugada del martes en el acceso norte de Puerto General San Martín obligó a un rápido y coordinado operativo de rescate. Un hombre adulto quedó atrapado en la cabina de uno de los rodados y debió ser liberado por Bomberos Zapadores, que actuaron con herramientas hidráulicas para salvarle la vida.
El siniestro vial se produjo en la intersección de avenida Presidente Juan Domingo Perón y Vucetich, en una zona clave para el ingreso y egreso de transporte pesado a la ciudad portuaria. Por causas que son materia de peritaje, dos camiones de gran porte colisionaron con violencia, dejando como saldo a uno de los conductores atrapado entre los hierros retorcidos.
La situación generó momentos de tensión y obligó a activar de inmediato el protocolo de emergencias.
La llegada de los Zapadores
Comisionados por la Central de Emergencias 911, agentes del Cuartel San Lorenzo de la Agrupación de Bomberos Zapadores arribaron al lugar y se encontraron con personal de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, quienes ya trabajaban en la escena y guiaron a los zapadores hasta el vehículo donde se encontraba el conductor atrapado.
También prestaron colaboración efectivos de la Unidad Regional XVII, que implementaron un operativo de corte y desvío del tránsito para permitir el trabajo seguro de los rescatistas.
Maniobras para liberar al conductor
Ante la gravedad del cuadro, los bomberos actuaron de manera mancomunada y con rapidez. Utilizando herramientas hidráulicas, lograron generar una apertura en la cabina del camión, lo que permitió acceder al habitáculo y proceder a la extracción del conductor, que se encontraba consciente pero con lesiones de consideración.
Choque entre camiones en Puerto Gral. San Martín. Foto: Gentileza
La tarea demandó precisión y coordinación para evitar mayores daños al herido. Una vez liberado, el hombre fue inmovilizado con tabla espinal y collarín cervical, y luego entregado al personal sanitario de AMCE, que lo trasladó en ambulancia al Hospital Escuela Eva Perón, de la ciudad de Granadero Baigorria, donde quedó internado para una evaluación más exhaustiva.
De acuerdo al parte médico, el otro conductor involucrado en el choque no presentaba lesiones.
Daños colaterales y peritajes
El impacto entre los pesados vehículos también provocó daños en la infraestructura pública. Un transformador de alta tensión de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) resultó afectado tras la colisión, lo que obligó a intervenir a personal especializado para asegurar la zona y prevenir riesgos eléctricos.
Mientras tanto, las autoridades avanzan con los peritajes para determinar las causas del accidente.