#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Operativo de la PFA

Detuvieron a un motociclista con cocaína en la plaza de barrio Santa Rosa de Lima

Los agentes federales lo interceptaron durante un control preventivo en Mendoza y Lamadrid. Le secuestraron estupefacientes, dinero, un celular y el motovehículo.

Secuestro de cocaína en barrio Santa Rosa de Lima. Foto: GentilezaSecuestro de cocaína en barrio Santa Rosa de Lima. Foto: Gentileza
Seguinos en
Por: 

Un procedimiento de la Policía Federal Argentina terminó con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de dosis de cocaína en el barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe. El operativo se desarrolló en una plaza pública con gran concurrencia de vecinos y menores.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal Argentina, en el marco de recorridas preventivas dispuestas en distintos puntos de la capital provincial.

Según fuentes oficiales, los efectivos observaron a un motociclista que circulaba a alta velocidad por una plaza ubicada en inmediaciones de Mendoza y Lamadrid, una zona con presencia constante de transeúntes y chicos que jugaban en el lugar, lo que motivó la inmediata intervención.

La requisa y el hallazgo

Tras detener la marcha del rodado e identificar al conductor, los agentes realizaron una requisa de seguridad. Entre las pertenencias del motociclista, hallaron un envoltorio que contenía 51 gramos de clorhidrato de cocaína, por lo que se dio aviso inmediato a la autoridad judicial.

secuestro cocaína santa rosa de limaEl implicado llevaba también dinero en efectivo que fue secuestrado. Foto: Gentileza

El hallazgo confirmó la presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que penaliza la tenencia y comercialización de estupefacientes.

Intervención del MPA y medidas judiciales

En la causa tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, bajo las directivas del fiscal Dr. Sailder, quien ordenó la aprehensión del individuo y su traslado a la sede de la DUOF Santa Fe.

Además, se dispuso el secuestro del material estupefaciente, un teléfono celular, dinero en efectivo y el motovehículo en el que se desplazaba el sospechoso, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

secuestro cocaína santa rosa de limaLa plaza Arenales, donde se concretó el procedimiento. Foto: archivo El Litoral

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones de rigor para determinar el origen y destino de la droga incautada. No se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

Desde la fuerza federal destacaron que el procedimiento se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y en la lucha permanente contra el narcotráfico y los delitos complejos en el territorio santafesino.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Santa Fe Policiales
Policía Federal Argentina
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro