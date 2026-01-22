Detuvieron a un motociclista con cocaína en la plaza de barrio Santa Rosa de Lima

Un procedimiento de la Policía Federal Argentina terminó con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de dosis de cocaína en el barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe. El operativo se desarrolló en una plaza pública con gran concurrencia de vecinos y menores.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal Argentina, en el marco de recorridas preventivas dispuestas en distintos puntos de la capital provincial.
Según fuentes oficiales, los efectivos observaron a un motociclista que circulaba a alta velocidad por una plaza ubicada en inmediaciones de Mendoza y Lamadrid, una zona con presencia constante de transeúntes y chicos que jugaban en el lugar, lo que motivó la inmediata intervención.
La requisa y el hallazgo
Tras detener la marcha del rodado e identificar al conductor, los agentes realizaron una requisa de seguridad. Entre las pertenencias del motociclista, hallaron un envoltorio que contenía 51 gramos de clorhidrato de cocaína, por lo que se dio aviso inmediato a la autoridad judicial.
El implicado llevaba también dinero en efectivo que fue secuestrado. Foto: Gentileza
El hallazgo confirmó la presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que penaliza la tenencia y comercialización de estupefacientes.
Intervención del MPA y medidas judiciales
En la causa tomó intervención el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, bajo las directivas del fiscal Dr. Sailder, quien ordenó la aprehensión del individuo y su traslado a la sede de la DUOF Santa Fe.
Además, se dispuso el secuestro del material estupefaciente, un teléfono celular, dinero en efectivo y el motovehículo en el que se desplazaba el sospechoso, elementos que quedaron incorporados a la investigación.
La plaza Arenales, donde se concretó el procedimiento. Foto: archivo El Litoral
El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones de rigor para determinar el origen y destino de la droga incautada. No se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.
Desde la fuerza federal destacaron que el procedimiento se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y en la lucha permanente contra el narcotráfico y los delitos complejos en el territorio santafesino.