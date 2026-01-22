Estafa con el nombre de YPF: cómo funciona el fraude virtual
La petrolera advirtió sobre publicaciones y sitios falsos que prometen rentabilidades imposibles y buscan obtener información confidencial de usuarios. Se recomienda extremar las precauciones y verificar siempre los canales oficiales antes de compartir datos o realizar inversiones.
La petrolera advirtió sobre publicaciones y sitios falsos
El crecimiento de los fraudes digitales en Argentinase manifiesta ahora en esquemas que utilizan la imagen de la reconocida empresa YPFpara atraer a posibles víctimas con la promesa de ganancias económicas extraordinarias a cambio de una inversión inicial.
La propia petrolera emitió una advertencia oficial ante la circulación de publicaciones engañosas en redes y plataformas de mensajería que podrían causar pérdidas económicas y poner en riesgo datos personales.
Qué modus operan los fraudes con la marca
En los últimos días se detectaron publicaciones que simulan ofrecer programas de inversión vinculados con YPF, en las cuales se promete a los usuarios la posibilidad de obtener beneficios económicos rápidos y elevados si aceptan participar en supuestas oportunidades financieras.
Aviso en la cuenta oficial de YPF
Estas publicaciones suelen incluir el logo y elementos visuales asociados a la empresa, con el objetivo de generar confianza y legitimidad.
La empresa petrolera aclaró en su comunicado oficial que no existe ningún programa de inversión que ofrezca este tipo de beneficios ni solicita datos personales o información confidencial a través de plataformas no verificadas.
Además, indicó que todas sus comunicaciones oficiales se realizan únicamente por canales propios, como el sitio web institucional y cuentas verificadas en redes sociales.
Se recomienda extremar las precauciones y verificar siempre los canales oficiales
Los estafadores detrás de estas campañas emplean diversas técnicas para captar la atención: perfiles falsos en redes sociales, páginas web apócrifas que imitan la estética corporativa de YPF, enlaces que redirigen a formularios externos y mensajes masivos en aplicaciones de mensajería.
La finalidad de estos engaños es obtener información sensible de los usuarios —como datos personales, números de contacto o credenciales— o inducir a transferencias de dinero bajo la falsa promesa de rentabilidad.
Este tipo de fraude se enmarca dentro de las modalidades de phishing y suplantación de identidad digital, donde la reputación de una empresa conocida se utiliza como señuelo para ganarse la confianza de los usuarios y disminuir sus sospechas.
Ante esta situación, YPF instó a no interactuar ni compartir datos con cuentas no verificadas ni hacer clic en enlaces sospechosos.
Especialistas en seguridad informática y organismos oficiales insisten en que los usuarios deben adoptar prácticas de precaución al interactuar con contenidos financieros o de inversión en internet. Una de las principales recomendaciones es verificar siempre que cualquier oferta o comunicación se origine en un canal oficial de la empresa o institución involucrada.
En este sentido, se aconseja revisar cuidadosamente la dirección web (URL) de los sitios, confirmar que las cuentas de redes sociales estén verificadas y desconfiar de propuestas que prometen rentabilidades poco creíbles o ganancias extraordinarias en plazos muy cortos.
Las entidades legítimas no garantizan beneficios elevados sin riesgos, ni requieren pagos previos para acceder a programas de inversión.
Además, evitar brindar información personal o financiera en formularios externos es clave para reducir las posibilidades de ser engañado. Las instituciones serias no solicitan claves, contraseñas ni datos sensibles a través de mensajes no solicitados.
Si se recibe una invitación a invertir o ingresar datos, se recomienda no responder, no hacer clic en los enlaces y reportar el contenido a la red social o aplicación de mensajería correspondiente.