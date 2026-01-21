Alerta para turistas: crece en Brasil el “golpe da maquininha” que vacía cuentas al pagar con Pix

Autoridades y expertos en seguridad digital advierten sobre una modalidad de estafa creciente en Brasil conocida como “golpe da maquininha”, que puede dejar a turistas sin dinero en cuestión de segundos al pagar con billeteras virtuales o terminales de cobro. La alerta se intensifica en plena temporada alta de viajes y consumo en zonas turísticas del país vecino.
¿Qué es el “golpe da maquininha”?
El llamado “golpe da maquininha” es una estafa que se produce cuando un comerciante o vendedor ambulante altera el valor de una operación de pago en la terminal de cobro o punto de venta —la llamada “maquinita”— antes de que la transacción sea confirmada por el cliente.El usuario cree estar pagando una pequeña suma, pero al confirmar, se debita un monto muy superior del realmente acordado, vaciando su cuenta.
Este tipo de fraude se ha vuelto especialmente preocupante entre turistas argentinos que utilizan sistemas depago instantáneo como Pixdurante sus viajes por Brasil, donde la economía digital se impone frente al efectivo tradicional.
Las recomendaciones apuntan a reforzar las medidas de prevención
Cómo funciona la estafa
Los delincuentes aprovechan la concentración y la rapidez de la operación de pago para modificar el monto en la pantalla de la terminal o en el código QR, muchas veces con la ayuda de un cómplice que distrae al comprador en el momento clave.
Además de la alteración directa en la maquinita, los estafadores pueden enviar mensajes fraudulentos por WhatsApp con logos falsos de bancos o servicios oficiales para solicitar datos personales o claves, o generar códigos QR maliciosos que, al ser escaneados, instalan software que accede a cuentas digitales.
Brasil es un destino popular en verano para viajeros argentinos y de otros países del Cono Sur. Muchos visitantes evitan llevar dinero en efectivo y optan por pagar con billeteras digitales que operan con Pix, sistema que permite hacer transferencias instantáneas desde el celular.
Aunque Pix ofrece ventajas de seguridad —como la visualización del monto antes de confirmar el pago—, el desconocimiento o la distracción del usuario frente a una pantalla manipulada puede convertir una compra mínima en un débito de cientos o miles de reales sin aviso previo.
Cómo proteger tu dinero al pagar en Brasil
Los especialistas en pagos digitales y seguridad recomiendan medidas clave para evitar caer en este tipo de fraudes:
Verificar siempre el monto en la pantalla del teléfono o la terminal antes de confirmar la operación.
Usar códigos QR generados al instante por el vendedor, no impresos previamente.
No entregar tarjetas ni permitir que terceros las manipulen.
Activar notificaciones en tiempo real para detectar cualquier movimiento sospechoso.
No responder a mensajes que pidan información sensible fuera de la app oficial de la billetera digital.
Estas recomendaciones son fundamentales para quienes utilizan Mercado Pago, Ualá, Ripio u otras billeteras que permiten pagos con Pix, especialmente en zonas turísticas concurridas de Brasil.
Ante una transacción fraudulenta, recuperar el dinero puede convertirse en un proceso largo y complejo. Los bancos y plataformas de pago suelen requerir pruebas de la operación y denuncias formales, lo que no garantiza la devolución inmediata de los fondos perdidos.
Además, este tipo de estafas genera un impacto negativo en la confianza de los turistas, que muchas veces desconocen las técnicas utilizadas por los estafadores.
El “golpe da maquininha” pone sobre la mesa una lección simple pero crítica: en un mundo cada vez más digitalizado, la atención y la educación financiera son claves para proteger el dinero propio. Revisar cada transacción, desconfiar de pantallas confusas o códigos QR sospechosos y activar todas las herramientas de seguridad disponibles puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una pesadilla financiera.