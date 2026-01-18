Mapa aéreo argentino en 2026: más de una docena de rutas internacionales que transforman la conectividad

Argentina arranca 2026 con una fuerte expansión de su conectividad aérea internacional marcada por la inauguración de más de 12 nuevas rutas entre febrero y octubre.
Argentina amplía su red de vuelos con nuevos destinos, aerolíneas y oportunidades para el turismo y los negocios
Las nuevas conexiones unirán no solo a Buenos Aires con importantes destinos en el extranjero, sino que también consolidarán la presencia internacional de ciudades del interior como Rosario, Neuquén, Córdoba, Mendoza y Bariloche.
Además, dos aerolíneas extranjeras debutarán en el país durante el año, reforzando la apertura del mercado y las perspectivas de crecimiento del sector.
La expansión de la red internacional surge en un contexto de fuerte crecimiento de la aviación comercial en Argentina.
El sector tuvo un 2025 de cifras récord, con cerca de 46 millones de pasajeros transportados hasta noviembre, según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Ese número es un 12% superior al del mismo período del año anterior y pone al país en una etapa de fuerte dinamismo para el transporte aéreo.
El incremento en la demanda no solo se observó en el total de pasajeros, sino también en las operaciones: noviembre de 2025 marcó el mayor volumen de vuelos registrados para ese mes, con más de 33.900 movimientos en los aeropuertos argentinos.
Gran parte de este impulso se explica por un crecimiento sostenido del turismo emisivo: más de 17,5 millones de residentes argentinos viajaron al exterior entre enero y noviembre de 2025, un salto del 43,3% en comparación con el año anterior.
En contraste, el turismo receptivo mostró una caída, con casi 7,9 millones de visitantes extranjeros ingresando al país en ese lapso.
Este escenario dinámico de movilidad aérea genera un marco propicio para que las aerolíneas añadan rutas, frecuencias y oportunidades tanto para el turismo internacional como para los viajes de negocios.
Incluso existe proyección de cierre de año con cerca de 50 millones de pasajeros, lo que consolidaría un crecimiento de dos dígitos interanual.
Entre las novedades más destacadas para este año está la inauguración de rutas que conectan distintas regiones del país con destinos internacionales, buscando diversificar la oferta y facilitar el acceso directo sin necesidad de pasar por Buenos Aires.
2 de febrero: Flybondi inaugurará la ruta Buenos Aires – Encarnación (Paraguay), una conexión inédita que contempla captar tanto turismo como pasajes frecuentes entre ambos países.
29 de marzo: LATAM lanzará un vuelo entre Santiago de Chile y Neuquén, fortaleciendo la conectividad de la Patagonia norte y fomentando el tránsito tanto turístico como corporativo en la región.
16 de mayo: La aerolínea dominicana Arajet inaugurará la ruta Punta Cana – Mendoza, una conexión clave con el Caribe.
23 de mayo: Plus Ultra sumará una nueva frecuencia entre Madrid y Buenos Aires, ampliando la oferta en uno de los corredores más importantes del mercado argentino.
Además de estas conexiones, varias rutas se consolidarán a partir de junio, en parte vinculadas con el Mundial de Fútbol 2026 y la demanda adicional de vuelos especiales:
5 de junio: Aerolíneas Argentinas inaugurará el vuelo directo Córdoba – Miami, con dos frecuencias semanales que se mantendrán como servicio regular más allá del evento deportivo.
También durante junio, se pondrán en marcha vuelos charter desde Buenos Aires a Kansas City y Dallas, vinculados con el calendario de partidos de la Selección Argentina en el Mundial.
Otras rutas que comenzarán ese mes son conexiones entre San Pablo y Bariloche / Ushuaia, operadas por LATAM y la brasileña Gol, consolidando la vinculación entre Brasil y destinos clave del turismo argentino.
Finalmente, 1 de octubre se espera el debut de World2Fly en la ruta Madrid – Rosario, lo que posicionará a la ciudad santafesina como uno de los pocos hubs en el interior con conexión directa a Europa.
La inauguración y ampliación de estas rutas confirman la tendencia de crecimiento de hubs internacionales fuera de Buenos Aires. Por ejemplo:
Córdoba se ha consolidado como un punto estratégico para la conectividad directa con destinos como Miami, Bogotá, Río de Janeiro, Lima y Madrid, lo que se traduce en un crecimiento sostenido en operaciones desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.
Rosario, con la apertura de servicios como el de World2Fly, refuerza su rol como puerta de entrada al país desde Europa, diversificando las opciones para pasajeros de la región Litoral y el norte argentino.
La ampliación de rutas internacionales no sólo impulsará el turismo y la movilidad de pasajeros, sino que también tiene impacto directo en el desarrollo regional y en la economía productiva.
Una mayor conectividad potencia el intercambio comercial, facilita inversiones y refuerza la integración con mercados globales.