Irán cerró su espacio aéreo en medio de protestas masivas y tensión con Estados Unidos

Teherán vivió una jornada marcada por la incertidumbre y el temor a una escalada militar. En las primeras horas del jueves 15 de enero, las autoridades iraníes decidieron cerrar temporalmente su espacio aéreo a todos los vuelos comerciales, en un contexto dominado por protestas masivas en distintas ciudades del país y una creciente tensión con Estados Unidos.
La medida, que fue comunicada mediante una NOTAM (Notificación para Aeronaves), señalaba la suspensión del tránsito aéreo, salvo excepciones puntuales con autorización especial. La duración del cierre no fue especificada inicialmente, aunque se estimaba que sería limitada.
Sin embargo, los radares de vuelos mostraron un espacio aéreo iraní completamente vacío durante más de cinco horas, lo que provocó desvíos de rutas y ajustes en las operaciones de aerolíneas internacionales.
El régimen de Teherán suspendió los vuelos en su territorio durante varias horas. Crédito: Reuters.
Protestas internas bajo represión
La decisión del cierre no fue aislada. Ocurre en simultáneo con una nueva ola de protestas populares que atraviesa Irán desde hace semanas. Las manifestaciones, protagonizadas por ciudadanos que reclaman mayor libertad, derechos civiles y mejoras económicas, han sido duramente reprimidas por el régimen.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron decenas de muertos y cientos de detenidos, mientras las autoridades iraníes insisten en que se trata de disturbios impulsados por potencias extranjeras. Las provincias de Kurdistán, Teherán y Fars son algunos de los focos más calientes del conflicto social.
Frente a la situación de creciente inseguridad, varios gobiernos europeos, entre ellos España, Alemania e Italia, emitieron alertas para sus ciudadanos en Irán, recomendando abandonar el país lo antes posible por cualquier medio disponible.
Además, entidades internacionales como la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) venían advirtiendo sobre los riesgos de volar sobre espacio iraní debido al inestable clima geopolítico de la región.
Crisis en Medio Oriente. Crédito: Reuters.
Estados Unidos en alerta máxima
Las relaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en un punto crítico. Desde Washington se denunció un aumento de la represión interna en Irán y se advirtió que cualquier ataque contra personal estadounidense o sus aliados podría desencadenar una respuesta militar.
Según fuentes diplomáticas, el cierre del espacio aéreo fue interpretado como una medida preventiva del régimen iraní ante una posible represalia internacional, especialmente tras las amenazas cruzadas que se intensificaron en los últimos días.
Hacia el mediodía del jueves, Irán reabrió su espacio aéreo y los vuelos comenzaron a reanudarse de manera paulatina. Sin embargo, varias aerolíneas internacionales, como Lufthansa y Air France, optaron por seguir evitando el sobrevuelo del país, rediseñando sus rutas para minimizar riesgos.
La incertidumbre persiste y la comunidad internacional sigue con atención la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente, donde cualquier chispa podría provocar un conflicto de mayor escala.