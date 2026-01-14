Migración

EE.UU. congela visas para 75 países desde el 21 de enero: afecta a Brasil, Colombia y Uruguay

El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida, impulsada por el gobierno de Trump, apunta a reforzar controles bajo la cláusula de “carga pública” y entrará en vigencia el 21 de enero.