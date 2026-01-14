EE.UU. congela visas para 75 países desde el 21 de enero: afecta a Brasil, Colombia y Uruguay
El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida, impulsada por el gobierno de Trump, apunta a reforzar controles bajo la cláusula de “carga pública” y entrará en vigencia el 21 de enero.
La nueva política migratoria comenzará a regir el 21 de enero. Foto: Reuters
El gobierno de Estados Unidos anunció una fuerte restricción migratoria que impacta a 75 países. A partir del 21 de enero, se pausará el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de esas naciones, entre las que se encuentran Brasil, Colombia, Uruguay, Cuba y Haití. La decisión, difundida por el Departamento de Estado, fue instruida por la administración de Donald Trump como parte de una ofensiva para endurecer controles y evitar ingresos considerados de “riesgo económico”.
La medida fue anticipada por un memorando interno al que accedió Fox News Digital. Allí se ordena a los funcionarios consulares rechazar solicitudes de visa mientras se revisan los procedimientos de verificación. Según la cadena estadounidense, la suspensión será por tiempo indefinido, con excepciones “muy limitadas”.
La lista de países afectados incluye además a Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen. También figuran Antigua y Barbuda, Guatemala, Nicaragua, Jamaica y otros países del Caribe.
Trump vuelve a endurecer el acceso a visas con base en criterios económicos
Qué busca el gobierno de Trump
La iniciativa se apoya en una interpretación estricta de la cláusula de “carga pública” de la legislación migratoria. Esta norma permite declarar inadmisibles a extranjeros que puedan representar una carga económica para el sistema de asistencia estatal. En la práctica, se tendrá en cuenta edad, salud, dominio del inglés, situación financiera, historial de ayuda estatal y necesidad potencial de atención médica prolongada.
“El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para impedir el ingreso de personas que puedan abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”, declaró Tommy Pigott, vocero del organismo.
Brasil, Uruguay y Colombia, entre los países afectados por la suspensión. Foto: Xinhua
Un giro político con antecedentes
Durante su primer mandato, Trump había impulsado una política similar, que fue luego limitada por la administración de Joe Biden en 2022. En aquel momento, solo se contemplaban ayudas en efectivo o institucionalizaciones de largo plazo. Ahora, con el regreso del republicano a la Casa Blanca, la política migratoria vuelve a endurecerse.
Desde su reasunción, el gobierno revocó más de 100.000 visas y amplió los controles, incluso revisando las redes sociales de los solicitantes. El mensaje político es claro: la inmigración volverá a ser uno de los ejes centrales del segundo mandato de Trump.