El Gobierno reactiva la Mesa Política apuntando a la reforma laboral y potenciar la agenda de Milei
Los capitostes libertarios toman "descansos intermitentes", pero sin detener la actividad. Las prioridades pasan por volver a imponerse en el Congreso, sostener la inflación y fortificar la figura internacional del jefe de Estado, que ya se ve renovando mandato en 2027.
Milei apuesta a impulsar la reforma laboral y reforzar su presencia global. Foto: Archivo / REUTERS / Mariana Nedelcu
El Gobierno nacional apura las definiciones de los gobernadores para convertir en ley su proyecto de Modernización Laboral. La ronda de reuniones con los caudillos provinciales la encabeza Diego Santilli, quien ya estuvo en Chubut con Ignacio Torres del PRO y el radical aliado Leandro Zdero del Chaco.
Por cuestiones climáticas se postergó para el próximo viernes el encuentro que se iba a dar este martes en Casa Rosada entre el Ministro del Interior y el pampeano Sergio Ziliotto del Partido Justicialista, quien, pese a ser dialoguista no apoyó el Presupuesto 2026, y adelantó que hará lo propio con las modificaciones en el rubro del trabajo.
“Hay disidencias en varios puntos de la iniciativa que promueve la Nación, en especial con la baja de fondos coparticipables que se quiere imponer, tal el caso de Ganancias”, se le dijo a El Litoral desde el entorno del peronista. Si no hay cambios de agenda, "El Colo", como lo llaman sus allegados, volará el próximo jueves a Mendoza para ver a otro hombre de la UCR, Alfredo Cornejo, otro socio de La Libertad Avanza.
Asuntos sobre la mesa
Los altos funcionarios de la administración central se muestran confiados en pasar el filtro del Congreso, y para ello, con "vacaciones intermitentes", van a reunirse el último día de esta semana en el marco de la que fue bautizada como la Mesa Política.
Entre los temas a tratar, además de los cambios en las condiciones de contratación y relaciones laborales que se discutirán en las Sesiones Extraordinarias de febrero, también aparece el intento opositor de ir contra el DNU que le otorga a la SIDE facultades especiales, como por ejemplo, la de que sus agentes de inteligencia puedan realizar detenciones.
Santilli se reunió con Zdero este lunes y tiene previsto seguir la ronda de reuniones con gobernadores por la reforma laboral.
El capítulo de la inflación no estará ausente, teniendo en cuenta que a partir de enero el INDEC pondrá en práctica un nuevo mecanismo de medición. El dato del último mes del año pasado (diciembre) trepó al 2,8%, y viene en una progresión ascendente a partir del último septiembre, cuando pasó del 1,9% de agosto al 2,1%, continuando en una escalada que fue del 2,3% de octubre al 2,5% en noviembre.
Al respecto, una fuente oficial minimizó el aumento al exponer que, “este fue el Índice de Precios al Consumidor más bajo desde 2017, así que pese a los tira piedras de siempre vamos por el rumbo correcto, TMAP”, cerró eufórico el operador mileísta aludiendo a las siglas de una frase que se repite permanentemente en el edificio rosado y el de Hacienda: ‘Todo Marcha Acorde al Plan’.
“Nadie puede objetar el método con qué se medirá el IPC porque será más efectivo y transparente”, declaró a este diario uno de los colaboradores ministeriales, que asimismo añadió: “Esta es una actualización que apunta a adecuar el indicador a los estándares internacionales de buenas prácticas estadísticas y a las variaciones que hay en los hábitos de consumo en los hogares argentinos, nada más”, explicó.
La polémica surgió debido a que con la metodología actual el salario registrado muestra una suba del 4,5%, pero según manifestó el economista Diego Giacomini -ex ladero y ahora crítico de Milei- “con una canasta más moderna la evolución de los mismos marcaría un desplome de 5,7% a lo largo del último año”. Integrantes de Las Fuerzas del Cielo salieron a responderle. “Todo bien con él, pero sigue en la terna de los peores liberales de los últimos dos años. Hasta ahora no embocó ninguna de sus predicciones apocalípticas; de hecho, ya ni los kukas lo usan de referencia para pegarnos”, remató un joven dirigente parlamentario que visita asiduamente el despacho del consejero Caputo.
La agenda de Milei
Mientras tanto, y en pos del proyecto de Milei 2027, lo que se busca en las entrañas del poder libertario es potenciar la figura presidencial a nivel local e internacional.
Si no hay cambios de último momento, el primer mandatario estará este viernes en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Será otro reencuentro con los cordobeses, a quienes ya les dedicó el ‘Tour de la Gratitud’ tras el triunfo en los comicios del 26 de octubre pasado. El gobernador local, Martín Llaryora, ejecuta la estrategia del doble juego. Sostiene lazos con la Rosada, pero se mantiene en las filas de Provincias Unidas, donde esperan tener posicionado a un candidato que enfrente al oficialismo nacional en dos años, con una campaña electoral que ya empezó.
El sábado, el Presidente aterrizará en Asunción del Paraguay donde se firmará el acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea. Fueron 25 años de idas y venidas, “pero nos tocó a nosotros estar cuando a la Argentina y al resto de socios del bloque se le abre un mercado que tiene 450 millones de personas”, expresó un portavoz informal de la Jefatura de ministros.
En líneas generales, este convenio con los principales países del viejo continente es un tratado de libre comercio negociado durante más de dos décadas. El pacto establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones de ambos bloques, que tendrá períodos de transición de hasta 15 años para productos sensibles. “La UE va a eliminar aranceles al 92% de nuestras exportaciones y le otorgará acceso preferencial para otro 7,5 por ciento. De esta manera, el 99% de las ventas en productos agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, amplió un funcionario que actúa como nexo entre el Palacio de Hacienda y la sede del PEN.
Milei prevé reencontrarse con Trump en Davos a fines de enero.
Entre el domingo y el lunes, el presidente Milei tiene previsto volar a Suiza con la finalidad de volver a estar presente en el Foro de Davos. El equipo que capitanea el consultor Caputo está dando las últimas pinceladas a un discurso que para los mileístas marcará la hoja de ruta de una gestión que pretende establecer y fortalecer su apoyo incondicional al Estados Unidos de Donald Trump -que estará en la ciudad helvética- en el marco de un proceso de intervención directa a la República Bolivariana de Venezuela, mientras que en territorio norteamericano se juzga a Nicolás Maduro.
Israel es el otro norte de los mileístas. En línea con esta visión geopolítica, la Cancillería prepara un viaje del mandatario argentino a Gran Bretaña, y otros a Italia, Alemania, España y Francia. La otra presencia que ya tiene fecha es la que el mandamás del Poder Ejecutivo realizará a Nueva York, donde asistirá al "Argentina Week”, entre el 9 y 11 de marzo. Un evento que aglutina a líderes empresarios globales; bancos internacionales; fondos de inversión; compañías de energía, minería, tecnología e infraestructura, junto a otros sectores de rubros estratégicos.