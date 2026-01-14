Planificación 2026 en Casa Rosada

El Gobierno reactiva la Mesa Política apuntando a la reforma laboral y potenciar la agenda de Milei

Los capitostes libertarios toman "descansos intermitentes", pero sin detener la actividad. Las prioridades pasan por volver a imponerse en el Congreso, sostener la inflación y fortificar la figura internacional del jefe de Estado, que ya se ve renovando mandato en 2027.