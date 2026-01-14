El Gobierno declaró terroristas a tres facciones de Hermandad Musulmana
La Casa Rosada informó que incluyó en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a capítulos de la Hermandad Musulmana en Líbano, Egipto y Jordania.
Emblema de la organización Hermandad Musulmana, incluída en la lista de terrorismo por la Argentina.
El gobierno argentino resolvió declarar como organizaciones terroristas a “los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania” de la Hermandad Musulmana y disponer su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida fue presentada por las redes sociales de la Oficina de Presidencia, a través de un comunicado que lleva la firma de Javier Milei, en el que fundamenta la decisión como parte de los compromisos internacionales asumidos contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa vigente.
La Hermandad Musulmana es una organización panislamista fundada en Egipto en 1928, que posteriormente se extendió por el mundo árabe. Su fundador, el maestro egipcio Hassan al-Banna, sostenía que revivir los principios islámicos en la sociedad permitiría al mundo musulmán resistir el colonialismo occidental.
Fundamentos
“En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de estos capítulos de la “Hermandad Musulmana” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)”, se explicó desde la Casa Rosada.
A su vez, se indicó que “la decisión, impulsada por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia, y la Secretaría de Inteligencia de Estado, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.
El comunicado de Presidencia con la firma de Milei.
El comunicado asegura que con estas acciones “se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la “Hermandad Musulmana” y sus aliados no puedan actuar con libertad”. “Además, permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”.
“El Presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles. Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”, concluye el texto.
Alerta consular
Por otra parte, el Gobierno volvió a recomendar a los ciudadanos argentinos que eviten viajar a la República Islámica de Irán, país de Medio Oriente que se encuentra en medio de una creciente tensión interna con masivas protestas opositoras y de la tensión con Estados Unidos.
Una mujer enciende un cigarrillo con fuego de una imagen en llamas del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, mientras los israelíes se manifiestan en apoyo a las protestas nacionales que ocurren en Irán, en Holon, Israel. Foto: REUTERS / Ammar Awad.
Las alertas volvieron a prenderse tras la decisión del canciller Pablo Quirno de compartir nuevamente la alerta consular a través de sus redes sociales. “Reiteramos”, escribió el funcionario.
El comunicado que ratificó se emitió el 2 de enero, y recomendó a todos los argentinos evitar viajar a la República Islámica de Irán. “Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país. A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación”, indicó el alerta.