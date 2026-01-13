Trump alienta a los iraníes a "tomar el control de sus instituciones"

Donald Trump instó este martes a los manifestantes en Irán a continuar las protestas y a “tomar el control de sus instituciones”, en un mensaje publicado en Truth Social en el que también anunció la cancelación de reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la represión.
En mayúsculas, el mandatario escribió: “Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO - ¡¡¡TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES!!!”, y agregó una advertencia sobre quienes participan en la represión, “Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un gran precio”, escribió Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Además, el mensaje incluyó la frase “LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO. ¡¡¡MIGA!!!”, usando el acrónimo en inglés de “Make Iran Great Again”, según el texto publicado por el medio.
Protestas en aumento
El llamado se produjo después de que un funcionario iraní reconociera cerca de 2.000 muertos en las protestas, la primera vez que las autoridades admiten una cifra tan elevada luego de dos semanas de represión, según la nota.
Una persona sostiene un paraguas con el diseño de la bandera nacional "León y Sol" anterior a la Revolución Iraní, mientras los manifestantes se reúnen frente al Parlamento en apoyo a las protestas nacionales en Irán, en Londres, Reino Unido. Foto: REUTERS / Toby Melville.
Organizaciones de derechos humanos verificó 648 muertes y advierten que el número real podría superar las 6.000 víctimas; las autoridades iraníes mantuvieron el internet bloqueado desde el 8 de enero y el martes se restableció parcialmente la conexión telefónica internacional.
Las detenciones también fue masivas: más de 10.000 personas fue detenidas y funcionarios judiciales anunciaron que procesarán manifestantes con cargos de “moharebeh” (hacer la guerra contra Dios), un delito que puede conllevar la pena de muerte.
Reacciones internacionales
En paralelo a la exhortación del presidente estadounidense, la Casa Blanca señaló que Trump “no tiene temor” a atacar a Irán pero que, por ahora, prioriza la diplomacia, según la información.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Bruselas propondría “rápidamente” nuevas sanciones, afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y España convocó al embajador iraní para expresar su “enérgica repulsa”, según la nota.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se declaró “horrorizado”, declaró Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El artículo también informó que Trump anunció el lunes la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que mantenga comercio con Irán; la medida, señaló la nota, afectaría a economías como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak.
La gente enciende sus teléfonos afuera del consulado de Estados Unidos durante una manifestación en apoyo a las protestas nacionales en Irán, en Milán, Italia. Foto: REUTERS / Claudia Greco.
Beijing respondió que “protegerá decididamente sus legítimos derechos e intereses” y sostuvo que “no hay ganadores en una guerra arancelaria”, indicó la fuente.
El texto describe que los disturbios se desencadenaron por la grave situación económica y se transformaron en el mayor desafío al régimen teocrático desde la revolución de 1979.
La cancelación de reuniones por parte del gobierno estadounidense y el aumento de la presión diplomática forman parte de una respuesta internacional que, según la nota, se intensificó tras el reconocimiento oficial de las víctimas y las denuncias de represión.