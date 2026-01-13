Unicef denuncia más de cien niños muertos durante la tregua en Gaza
Al menos 60 niños y 40 niñas murieron por bombardeos aéreos, ataques con drones, disparos de tanques y munición, entre otras causas. El número real probablemente sea mayor, alertó el organismo internacional.
Estudiantes de la escuela educativa Al-Shamal, situada a solo 100 metros de la "Línea Amarilla" en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua / Rizek Abdeljawad.
Al menos 100 niños han perdido la vida en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja de Gaza desde el inicio de la tregua hace tres meses entre el movimiento terrorista palestino Hamás e Israel, indicó el organismo de la ONU para la infancia Unicef este martes.
La cifra "equivale aproximadamente a un niño muerto cada día" durante el cese a las hostilidades, indicó el portavoz del organismo James Elder en rueda de prensa a distancia desde ciudad Gaza bajo fuego: Unicef denuncia muertes infantiles durante la tregua.
Infancia en riesgo: saldo trágico en Gaza
Los 60 niños y 40 niñas murieron por bombardeos aéreos, ataques con drones (incluidos drones suicidas), disparos de tanques y munición real, entre otras causas, según el vocero, que indicó que el número real probablemente sea mayor.
Por su parte, un responsable del Ministerio de Salud del enclave palestino, que mantiene registros de víctimas, reporta 442 fallecidos desde la tregua, entre ellos 165 menores.
Según un balance de las autoridades de Gaza, más de 70.000 personas han muerto en el territorio desde el inicio del conflicto, desatado por el ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.
Una mujer palestina desplazada se sienta cerca de tiendas de campaña dañadas, en medio de una tormenta de viento, en la ciudad de Gaza, el 13 de enero de 2026. Foto: REUTERS / Dawoud Abu Alkas.
Además, casi 80% de los edificios del enclave han sido destruidos o dañados por el conflicto, según datos de la ONU.
Israel apunta a bases de Hezbolá en el Líbano
El Ejército israelí advirtió a los vecinos de la localidad de Kafr Hata, al sur del Líbano, que sus tropas atacarán próximamente "infraestructura militar" perteneciente al grupo chií Hezbolá en la aldea.
El mensaje va acompañado de un mapa de la zona con instrucciones a los habitantes de evacuar el área marcada en rojo y mantenerse a al menos a 300 metros de distancia "del complejo" que supuestamente pertenecería al grupo armado.
Un soldado libanés inspecciona los daños causados a edificios residenciales y vehículos tras los ataques aéreos israelíes, en Kfar Hatta, Líbano, el 12 de enero de 2026. Foto: Xinhua / Ali Hashisho.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó el jueves que los esfuerzos del Gobierno del Líbano para desarmar a Hezbolá "distan mucho de ser suficientes", una circunstancia que es "imperativa para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano".
Pese a que el grupo chií libanés dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, el Gobierno de Israel ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento está intentando rearmarse.
En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, aunque las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de tregua.
El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hezbolá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.