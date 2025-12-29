De Europa a Medio Oriente, con el calentamiento por Taiwán: Trump y un cierre agitado

En su intento de abarcar la mayor cantidad de cuestiones posibles, Donald Trump se encuentra en un desafío por “apretar mucho” en un cierre de 2025 que hace honor a la agitada agenda que ha tenido en su primer año de regreso a la Casa Blanca.
El presidente estadounidense, que recibió a Zelensky por Ucrania, repite rol con Netanyahu por Gaza. En simultáneo, China, Rusia y Japón continúan avivando la discusión por la isla del sudeste asiático.
El presidente de Estados Unidos recibió este domingo en su mansión de Mar-a-Lago a su par de Ucrania, Volodymir Zelenski, donde el primer balance fue al que se ha acostumbrado tras cada encuentro diplomático de este calibre en la guerra del este de Europa: “ No hay plazos”.
Así lo indicó el propio Trump, quien agregó: "Estamos en las etapas finales; si no logramos un acuerdo ahora, esto podría continuar por mucho tiempo y costar millones de vidas más". El mayor ralentizador han sido las altas pretensiones de Rusia, mal vistas con obviedad por Kiev ante la necesidad de entregas de territorios no alcanzados por las tropas rusas.
Minutos antes, Vladimir Putin, presidente de Rusia, había dialogado vía telefónica con su par norteamericano. "Acabo de mantener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión”, había comunicado Trump por Truth Social.
Dentro de las líneas generales de la negociación se habría regresado a un concepto general de 20 puntos, los cuáles, según Zelenski, no serán definidos en reuniones diplomáticas, sino que se someterán a votación en Ucrania.
Con el tedioso proceso de negociaciones por el conflicto que mantiene en vilo a Europa, Trump ya podría tener suficiente, pero en simultáneo se le suman una serie de tensiones, forzadas y casuales.
Este lunes 29 de diciembre es el turno en Palm Beach, Florida, para Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, por el retrasado ingreso a la segunda fase de la tregua en Franja de Gaza.
El encuentro fue solicitado desde Medio Oriente y girará en torno a la vías para garantizar de un gobierno tecnocrático palestino para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, señaló que el objetivo es que “Hamas quede desarmado y Gaza desmilitarizada”.
La llegada de Netanyahu a Estados Unidos en esta fecha no es casual. Dos ejes de sus conflictos regionales podrían incomodar a Washington. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad israelí de mayores presiones sobre el programa nuclear iraní.
La segunda es más compleja y hasta incluso podría categorizarse como novedosa. Días atrás, Israel se convirtió en el primer país en reconocer a Somalilandia, un territorio separatista de Somalia que fue parte de la antigua colonia italiana en la región.
La acción no es casual, el estado forma el extremo del cuerno de África, con salida directa al Golfo de Adén y frente a Yemen, zona de extrema tensión con los hutíes por el estrecho de Mandeb y el control del Mar Rojo. Estados Unidos evitó posicionarse al respecto.
Aún sin injerencias directas de Estados Unidos en esta nueva instancia de discusión, pero con sumo interés y protagonismo de fondo, el mes de diciembre fue el más convulso del año en la disputa por Taiwán.
Las recientes manifestaciones ambiguas del gobierno de Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, poniendo en duda la opinión sobre la soberanía de la isla, han generado una ola de comunicados desde China repudiando el hecho y solicitando una retractación. Una de sus medidas más fuertes fue la negativa de acceso de Tokio al Consejo de Seguridad de la ONU de forma permanente.
Quien en las últimas horas se sumó con posicionamientos al respecto fue Rusia, que mediante su canciller Serguéi Lavrov ratificó que Moscú considera a Taiwán como una parte indivisible del territorio chino: "Rusia se opone a la independencia de la isla en cualquier forma".
Hace poco más de un mes, Trump contó en público que Xi Jinping, presidente de China, le “aseguró” que no invadiría Taiwán “mientras él sea presidente”, algo que no ha limitado los ejercicios chinos sobre el mar Meridional.
En relación al mayor activo económico de la época y de los taiwaneses, los microprocesadores, Washington impuso nuevos fuertes aranceles a la importación proveniente del gigante asiático, acto rechazado por el Ministerio de Comercio chino.
Si de conflictos bélicos y disputa chino-estadounidense se habla, en fin de semana Beijing sumó sus puntos en la búsqueda de paz entre Camboya y Tailandia. A pesar de la firma parcial que contó con mediación de Trump y que fue uno de los argumentos para la entrega del "Premio FIFA de la Paz: el fútbol une al mundo", las tensiones fronterizas siguieron entre estos países del sudeste asiático.
Tras nuevas semanas de decenas de muertos y destrucción de templos religiosos, este domingo se llevó a cabo en la ciudad de Yuxi, de la provincia china de Yunnan, una cumbre entre ministros de Relaciones Exteriores de los tres países y se avanzó en un acuerdo de paz concreto.