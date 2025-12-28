Trump y Zelenski avanzaron en un plan de paz, pero admiten que el acuerdo aún es frágil
Tras reunirse en Florida, los presidentes de Estados Unidos y Ucrania reconocieron avances en las negociaciones para poner fin a la guerra, aunque advirtieron que persisten puntos sensibles, en especial el futuro territorial del Donbás.
Trump y Zelenski se reunieron en Mar-a-Lago para avanzar en un plan de paz que aún enfrenta puntos sensibles.
Donald Trump y Volodímir Zelenski dieron por concluida este domingo una intensa jornada de reuniones en el resort Mar-a-Lago, en Florida, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para encauzar una salida negociada a la guerra en Ucrania. Al finalizar el encuentro, ambos mandatarios ofrecieron declaraciones a la prensa y coincidieron en señalar avances concretos, aunque sin ocultar la fragilidad del proceso.
El presidente de Estados Unidos se mostró optimista respecto del estado general de las conversaciones, pero fue cauteloso al referirse a los plazos. “Estamos avanzando, pero es un proceso muy complejo”, afirmó Trump, quien evitó precisar fechas para la resolución de los puntos más sensibles. En ese contexto, advirtió que todavía podrían surgir obstáculos inesperados capaces de poner en riesgo el entendimiento final.
Uno de los ejes centrales del diálogo en Florida fue un borrador de plan de paz que, según trascendió, contempla una hoja de ruta de unos 20 puntos para avanzar hacia el cese de hostilidades. El documento es el resultado de meses de negociaciones discretas y sucesivas reformulaciones, luego de que una primera versión generara resistencia en Kiev por incluir concesiones consideradas inaceptables.
Los presidentes dialogaron sobre el futuro del Donbás y coincidieron en que el acuerdo todavía es frágil.
Trump destacó el esfuerzo realizado por la delegación ucraniana para acercar posiciones y elogió públicamente a Zelenski. “Ha pasado por algo que pocas naciones han tenido que soportar. Ha trabajado muy duro y ha demostrado valentía”, señaló el presidente estadounidense, en un gesto que buscó reforzar la sintonía política entre ambos líderes.
Un acuerdo en construcción y con límites claros
A pesar de los avances, el futuro de la región oriental del Donbás continúa siendo uno de los principales nudos del conflicto. Trump reconoció abiertamente que persiste incertidumbre sobre el destino de ese territorio, epicentro de la guerra desde 2014 y foco de las mayores tensiones geopolíticas entre Rusia y Occidente.
Zelenski fue enfático al señalar que ninguna definición de fondo podrá imponerse sin el consentimiento de la sociedad ucraniana. En ese sentido, reiteró que cualquier acuerdo de paz deberá ser sometido a mecanismos democráticos. “La última palabra la tiene el pueblo”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de convocar a un referéndum no solo para cuestiones territoriales, sino también para otros aspectos del plan.
Zelenski afirmó que cualquier acuerdo de paz deberá ser avalado por el pueblo ucraniano.
El presidente ucraniano también mencionó la eventual intervención del Parlamento como parte del proceso de validación institucional. Con ese planteo, buscó enviar una señal tanto hacia el interior de Ucrania como a sus aliados internacionales, en un contexto marcado por el desgaste social y económico que dejó más de tres años de guerra.
Desde la Casa Blanca remarcaron que el acuerdo en discusión no apunta únicamente a congelar el conflicto, sino a establecer garantías mínimas de no agresión. Sin embargo, el propio Zelenski expresó su escepticismo frente a las señales que llegan desde Moscú, al advertir que los ataques rusos continúan en distintos puntos del territorio ucraniano.
En paralelo a la cumbre en Florida, las fuerzas armadas rusas intensificaron los bombardeos en regiones del sur de Ucrania. En la ciudad de Jersón, los ataques afectaron zonas residenciales e infraestructura crítica, provocando cortes de energía eléctrica, según confirmaron autoridades locales.
El rol de Estados Unidos y el escenario internacional
Trump confirmó que los equipos técnicos de Estados Unidos, Ucrania y varios países europeos continuarán reuniéndose en las próximas semanas, con Washington como posible sede. El objetivo es pulir los términos del acuerdo y coordinar posiciones antes de una eventual firma que requerirá, además, la participación directa de Rusia.
El mandatario estadounidense adelantó que volverá a comunicarse con Putin una vez concluida la ronda de contactos con Zelenski. Según explicó, cualquier acuerdo deberá contar con el aval explícito del Kremlin para tener viabilidad real y evitar una reanudación del conflicto en el corto plazo.
La reunión con Trump ocupa un lugar central en la estrategia diplomática de Zelenski, quien en los días previos mantuvo conversaciones con líderes europeos y aliados clave. Entre ellos, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, el presidente de Finlandia Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Desde Ucrania destacan que el respaldo internacional sigue siendo determinante, tanto en el plano militar como en el político. No obstante, el eventual plan de paz abre interrogantes sobre el equilibrio entre la necesidad de poner fin a la guerra y el riesgo de aceptar concesiones que puedan resultar difíciles de sostener a largo plazo.
Con las bases de un posible entendimiento ya delineadas, el proceso entra ahora en una etapa decisiva. Las próximas semanas serán clave para determinar si los avances logrados en Florida se traducen en un acuerdo concreto o si las diferencias pendientes terminan por frustrar un intento que el propio Trump definió como “una oportunidad histórica”.