Cumbre clave por la guerra en Ucrania

Trump y Zelenski avanzaron en un plan de paz, pero admiten que el acuerdo aún es frágil

Tras reunirse en Florida, los presidentes de Estados Unidos y Ucrania reconocieron avances en las negociaciones para poner fin a la guerra, aunque advirtieron que persisten puntos sensibles, en especial el futuro territorial del Donbás.