Trump habló con Putin antes de recibir a Zelenski y calificó el diálogo como “productivo”
El presidente de Estados Unidos mantuvo una conversación telefónica con su par ruso horas antes del encuentro con el mandatario ucraniano en Florida. El contacto se dio en un momento clave de la agenda diplomática y reavivó expectativas —y tensiones— en torno a la guerra en Ucrania.
Donald Trump confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Vladímir Putin. Foto: Archivo
La antesala del esperado encuentro entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo marcada por una conversación telefónica entre el mandatario estadounidense y su par ruso, Vladímir Putin. El propio Trump definió el diálogo como “muy bueno y productivo”, en un contexto internacional atravesado por intentos de reactivar negociaciones que permitan avanzar hacia el fin del conflicto iniciado en 2022.
El contacto se produjo apenas un par de horas antes de la reunión prevista con Zelenski en Florida. Trump dio a conocer el intercambio a través de su red Truth Social, donde escribió: “Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia, Putin”. El mensaje generó una rápida repercusión política y mediática, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Desde Moscú, la confirmación oficial llegó casi de inmediato. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, ratificó que la comunicación efectivamente tuvo lugar y señaló que se trató del primer diálogo directo entre Trump y Putin desde el 16 de octubre pasado. Según trascendió en medios internacionales, este fue el noveno contacto entre ambos líderes en lo que va del año.
El momento elegido para la llamada no pasó inadvertido. La conversación ocurrió en una jornada sensible, con la guerra en Ucrania en pleno desarrollo y con una intensa actividad diplomática en torno a posibles escenarios de negociación. En ese marco, la figura de Trump vuelve a ocupar un rol central en el tablero geopolítico.
Un contacto previo a una reunión clave
Poco después de conocerse el llamado, desde el Kremlin trascendió que Trump y Putin volverían a comunicarse tras el encuentro con Zelenski. La información fue confirmada por Yuri Ushakov, asesor diplomático ruso, quien señaló que el diálogo se dio en un clima cordial y que ambos mandatarios acordaron retomar el contacto.
La reunión con Trump es considerada estratégica por Zelenski, quien calificó el encuentro como “muy importante” en un momento decisivo del conflicto. Ucrania continúa enfrentando ataques rusos mientras busca sostener el respaldo internacional y abrir un canal que permita avanzar hacia un acuerdo de paz con garantías de seguridad.
En los días previos a su llegada a Estados Unidos, el presidente ucraniano mantuvo una intensa agenda diplomática. Dialogó con el canciller alemán Friedrich Merz; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; el primer ministro de Estonia, Kristen Michal; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, entre otros referentes europeos.
Zelenski llegó a Estados Unidos tras una intensa ronda de contactos con líderes europeos y aliados.
Ya en territorio estadounidense, Zelenski continuó con los contactos. Desde Florida, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer. En su cuenta de X, el mandatario ucraniano detalló que abordaron los preparativos para la reunión con Trump, la coordinación con socios europeos y el impacto directo de los ataques rusos en el frente de batalla.
Zelenski reiteró que cualquier avance hacia un acuerdo debe incluir un compromiso claro de no agresión entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, expresó su escepticismo frente a las señales que llegan desde Moscú. A su entender, la continuidad de los bombardeos demuestra que Putin “realmente no quiere la paz”.
Guerra activa y tensiones en aumento
Mientras se desarrollaban los contactos diplomáticos, las fuerzas armadas rusas intensificaron sus ataques sobre distintas regiones de Ucrania. En la ciudad de Jersón, los bombardeos alcanzaron zonas residenciales e infraestructura crítica, lo que provocó cortes de electricidad y complicó la situación humanitaria.
El jefe de la administración militar regional, Jaroslav Schanko, confirmó los daños y advirtió sobre la persistencia de los ataques. En otras regiones del país también se registraron ofensivas, lo que refuerza el clima de tensión en medio de los intentos diplomáticos por abrir un canal de negociación.
En este escenario, la llamada entre Trump y Putin suma un elemento más a una agenda internacional cargada de incertidumbre. La simultaneidad entre el contacto con Moscú y la reunión con Zelenski expone la complejidad del rol que busca ocupar Trump en el conflicto, en un delicado equilibrio entre diálogo, presión política y posicionamiento estratégico.
Por ahora, los detalles del intercambio telefónico no fueron difundidos oficialmente. Sin embargo, el calificativo de “productivo” utilizado por Trump y la confirmación del Kremlin alimentan especulaciones sobre posibles gestiones futuras. En un contexto de guerra activa, cada gesto diplomático adquiere una dimensión clave.