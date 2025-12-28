Escenario internacional

Trump habló con Putin antes de recibir a Zelenski y calificó el diálogo como “productivo”

El presidente de Estados Unidos mantuvo una conversación telefónica con su par ruso horas antes del encuentro con el mandatario ucraniano en Florida. El contacto se dio en un momento clave de la agenda diplomática y reavivó expectativas —y tensiones— en torno a la guerra en Ucrania.