Confirman unos 600 muertos por protestas en Irán, pero advierten que podrían ser muchos más

El corte de internet en el país complica la verificación de víctimas, mientras expertos sugieren que la cifra real de muertos podría ser diez veces mayor.

Basándose en estimaciones extraoficiales y fuentes locales, algunos analistas señalan que el número de muertos podría superar los 6.000. Crédito: Reuters.Basándose en estimaciones extraoficiales y fuentes locales, algunos analistas señalan que el número de muertos podría superar los 6.000. Crédito: Reuters.
Las protestas en Irán, iniciadas el 28 de diciembre de 2025 ante una profunda crisis económica, inflación descontrolada y descontento social, se transformaron en un movimiento de rechazo más amplio al gobierno. Según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 648 manifestantes han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones. Esta cifra corresponde a víctimas verificadas, pero los expertos alertan que podría ser solo una parte del saldo real.

La ONG indica además que, debido al corte de internet y comunicaciones por parte de las autoridades, resulta “extremadamente difícil verificar de forma independiente” el total de fallecidos. Basándose en estimaciones extraoficiales y fuentes locales, algunos analistas señalan que el número de muertos podría superar los 6.000, un dato que multiplicaría por diez las cifras oficiales hasta ahora disponibles.

El bloqueo de internet y las dificultades para conocer la magnitud real

Uno de los principales obstáculos para dimensionar la crisis es el corte casi total de internet y de las comunicaciones impuesto por las autoridades iraníes. Esta estrategia limita el trabajo de periodistas, organismos humanitarios y familiares de las víctimas, y complica el flujo de información hacia el exterior.

Este martes continuaron las manifestaciones en Irán.Además de los fallecidos, las organizaciones denuncian miles de detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y juicios sumarios contra manifestantes.

Desde Iran Human Rights explicaron que, en base a reportes no oficiales, testimonios locales y datos fragmentarios, la cifra real de muertos podría superar los 6.000, lo que convertiría esta represión en una de las más graves de las últimas décadas en el país.

Detenciones masivas y denuncias de violaciones a los derechos humanos

Además de los fallecidos, las organizaciones denuncian miles de detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y juicios sumarios contra manifestantes. Activistas y familiares aseguran que muchas personas permanecen incomunicadas y que se registraron casos de uso excesivo de la fuerza, munición real y torturas en centros de detención.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, afirmó que “la comunidad internacional no puede permanecer en silencio frente a lo que podría ser una matanza masiva”, y reclamó medidas urgentes para proteger a la población civil.

Iranian demonstrators gather in a street during a protest over the collapse of the currency's value, in Tehran, Iran, January 8, 2026. Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTYManifestantes iraníes se congregan en una calle durante una protesta. Reuters

Reacciones internacionales y presión diplomática

La situación en Irán generó condenas de gobiernos y organismos internacionales, que exigieron al régimen iraní el cese inmediato de la violencia y la restauración de las libertades básicas. Sin embargo, hasta el momento no se registraron cambios en la postura oficial del gobierno, que continúa justificando la represión bajo el argumento del “orden interno”.

Mientras tanto, las protestas continúan de manera intermitente, pese al riesgo que enfrentan quienes salen a las calles.

Con cifras que crecen día a día y un fuerte cerrojo informativo, la crisis en Irán plantea serias dudas sobre la verdadera dimensión de la represión estatal. En medio de protestas, muertos y detenciones masivas, la advertencia de las organizaciones de derechos humanos deja un interrogante abierto: ¿cuántas víctimas más quedan aún fuera de los registros oficiales?

