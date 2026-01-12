Tensión internacional en Medio Oriente

Trump evalúa “opciones muy fuertes” contra Irán y no descarta una acción militar

El presidente de Estados Unidos advirtió que su administración analiza medidas severas frente a la crisis en Irán. Entre las alternativas se evalúan sanciones, ciberataques y una eventual intervención militar, mientras continúan las protestas internas en el país persa.