Un camión de U-Haul atropelló a una multitud de manifestantes en Los Ángeles durante una manifestación contra el régimen iraní el domingo por la tarde, dijeron las autoridades.
El rodado pertenece a la empresa de mudanzas U-Haul. Dos pacientes fueron evaluados en la escena y ambos rechazaron el tratamiento y el transporte. una tercera persona en la zona, informaron las autoridades. No se ha revelado el estado de salud de la persona.
El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que dos pacientes fueron evaluados y ambos rechazaron el tratamiento y el transporte.
Los bomberos y paramédicos respondieron a informes de una tercera persona en la zona, informaron las autoridades. No se ha revelado el estado de salud de la persona.
La manifestación en Los Ángeles ocurre mientras el número de muertos por las protestas masivas en Irán ha aumentado a más de 500 personas, según datos compilados por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, el domingo.
U-Haul Holding Company es una empresa estadounidense de alquiler de camiones de mudanza, remolques y autoalmacenamiento, con sede en Phoenix, Arizona, que opera desde 1945.
Ofrece camiones, remolques (de carga y para autos), y unidades de autoalmacenamiento, con servicios que incluyen recogida y devolución sin contacto las 24 horas a través de su aplicación móvil.
En tanto, en Irán confirmaron la muerte de 490 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad. También se han registrado arrestos de al menos 10.600 personas, según HRANA.
El gobierno iraní no ha proporcionado cifras de muertos durante las protestas en curso.
HRANA informó en su actualización del sábado que había registrado 574 puntos de protesta en 185 ciudades y las 31 provincias del país. El domingo marcó el decimoquinto día de protestas en el país.