Estados Unidos

Un camión embistió una manifestación en Los Ángeles en apoyo a las protestas contra Irán

El rodado pertenece a la empresa de mudanzas U-Haul. Dos pacientes fueron evaluados en la escena y ambos rechazaron el tratamiento y el transporte. una tercera persona en la zona, informaron las autoridades. No se ha revelado el estado de salud de la persona.