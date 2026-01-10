Tensión diplomática

Protesta en Londres: un hombre trepó a la embajada de Irán y reemplazó la bandera oficial

Un manifestante subió al balcón de la embajada de Irán en Londres y cambió la bandera del régimen por la insignia monárquica en medio de protestas de solidaridad con las revueltas que sacuden Irán desde fines de diciembre.