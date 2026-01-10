Protesta en Londres: un hombre trepó a la embajada de Irán y reemplazó la bandera oficial

En medio de una protesta contra el régimen iraní, un hombre trepó al balcón de la embajada de Irán en Londres y protagonizó una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo.
Un manifestante subió al balcón de la embajada de Irán en Londres y cambió la bandera del régimen por la insignia monárquica en medio de protestas de solidaridad con las revueltas que sacuden Irán desde fines de diciembre.
En medio de una protesta contra el régimen iraní, un hombre trepó al balcón de la embajada de Irán en Londres y protagonizó una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo.
El episodio ocurrió en el barrio de Kensington, una zona céntrica y diplomática de la capital británica, donde se había concentrado un grupo de manifestantes para expresar su apoyo a las protestas que se desarrollan en Irán y su rechazo a las autoridades de la República Islámica.
Según relataron testigos, el manifestante escaló hasta el balcón del edificio diplomático y retiró la bandera oficial iraní, para luego colocar en su lugar una insignia histórica asociada al período previo a la Revolución Islámica de 1979.
Este gesto fue celebrado por parte de los presentes, que lo interpretaron como una señal de desafío directo al régimen de Teherán y una reivindicación de un cambio político profundo en el país.
El hecho se desarrolló en pocos minutos, pero generó una fuerte repercusión tanto entre los manifestantes como en redes sociales, donde las imágenes comenzaron a circular de inmediato. Para muchos integrantes de la diáspora iraní, se trató de una acción cargada de simbolismo y de visibilidad internacional.
La manifestación frente a la embajada se enmarca en una serie de protestas impulsadas por comunidades iraníes en distintos países, en solidaridad con las movilizaciones que se registran dentro de Irán.
Estas expresiones de descontento comenzaron a raíz de la crisis económica, el aumento del costo de vida y la inflación, pero con el correr de los días se transformaron en reclamos más amplios contra el sistema político y las restricciones a las libertades civiles.
Londres se ha convertido en uno de los principales escenarios de estas manifestaciones, debido a la numerosa comunidad iraní residente en el Reino Unido y a la tradición de protestas frente a sedes diplomáticas.
Tras el incidente en el balcón, la Policía Metropolitana de Londres desplegó un operativo para controlar la situación y garantizar el orden público. Los agentes acordonaron la zona y siguieron de cerca el desarrollo de la protesta, con el objetivo de evitar enfrentamientos o daños mayores al edificio diplomático.
Las autoridades locales indicaron que la intervención policial buscó preservar la seguridad tanto de los manifestantes como del personal de la embajada, en un contexto de alta sensibilidad política.
Para muchos iraníes que viven en el exterior, las protestas frente a embajadas representan una de las pocas formas de expresar públicamente su oposición al régimen. En Londres, los manifestantes reclamaron mayor presión internacional, respeto por los derechos humanos y el cese de la represión contra quienes se movilizan dentro de Irán.
El episodio del hombre en el balcón volvió a poner en el centro de la escena internacional el conflicto político iraní y el rol que juegan las comunidades en el exilio, que buscan amplificar sus reclamos y mantener la atención global sobre la situación que atraviesa su país.