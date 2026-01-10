Pese al apagón digital

Nuevas protestas sacuden Irán mientras crece la tensión con Estados Unidos

Miles de iraníes volvieron a movilizarse en distintas ciudades del país en el mayor estallido social en más de tres años, pese al bloqueo de internet impuesto por el régimen. La represión dejó decenas de muertos y elevó la tensión interna e internacional, con advertencias directas desde Washington.