Tensión en la península

Seúl niega haber lanzado drones hacia Corea del Norte y habla de "acusaciones falsas"

El gobierno de Corea del Sur negó de manera categórica las acusaciones de Corea del Norte sobre el presunto envío de drones espía a su territorio y calificó las denuncias como “absolutamente falsas”, en medio de un nuevo episodio de tensión bilateral.