Seúl niega haber lanzado drones hacia Corea del Norte y habla de "acusaciones falsas"
El gobierno de Corea del Sur negó de manera categórica las acusaciones de Corea del Norte sobre el presunto envío de drones espía a su territorio y calificó las denuncias como “absolutamente falsas”, en medio de un nuevo episodio de tensión bilateral.
Desde Corea del Norte, un portavoz del Ejército acusó a Corea del Sur de haber lanzado los drones desde “una zona sensible de primera línea”
El ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, desmintió este sábado las denuncias formuladas por el Ejército norcoreano, que acusó a Seúl de haber lanzado dos drones espía sobre su territorio, uno en septiembre de 2025 y otro hace apenas seis días.
En declaraciones a la agencia Yonhap, el funcionario aseguró que las acusaciones son “absolutamente falsas” y sostuvo que las Fuerzas Armadas surcoreanas no utilizan drones como los que aparecen en las imágenes difundidas por Pyongyang.
Ahn agregó que ninguna unidad militar surcoreana realizó operaciones de vuelo en las fechas señaladas por Corea del Norte.
Reclamos cruzados
No obstante, el presidente Lee Jae-myung ordenó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos, mientras que el titular de Defensa no descartó la posibilidad de que el proceso se lleve adelante de manera conjunta con el Norte, en un gesto orientado a reducir la escalada de tensión.
Desde Corea del Norte, un portavoz del Ejército acusó formalmente a Corea del Sur de haber lanzado los drones desde “una zona sensible de primera línea” donde el acceso civil está estrictamente restringido.
En un comunicado publicado por la agencia estatal KCNA, el régimen norcoreano advirtió que Seúl debería prepararse para “pagar un alto precio” por estos presuntos actos.
Pyongyang advierte con represalias
La agencia norcoreana difundió además imágenes de lo que asegura son los drones derribados y del material que habría sido recuperado de sus cámaras. Según Pyongyang, los aparatos fueron interceptados y neutralizados una vez que ingresaron en su espacio aéreo, sobre territorio norcoreano.
El episodio vuelve a tensar las relaciones entre ambos países, en un contexto regional ya marcado por la desconfianza mutua y los recurrentes cruces diplomáticos y militares en la península coreana.