Presos políticos liberados en Venezuela enfrentan restricciones para dar información

Tras su excarcelación parcial, los detenidos permanecen bajo medidas que limitan sus declaraciones y contactos con medios y familiares, generando incertidumbre sobre sus casos.

Los liberados permanecen bajo medidas que limitan su contactos con medios.
El anuncio del gobierno chavista en Venezuela sobre la liberación de “un número significativo” de presos políticos, en lugar de generar alivio, ha generado incertidumbre. Aunque distintos organismos verifican que hay más de 800 detenidos por razones políticas en el país, las excarcelaciones se produjeron solo de forma limitada.

En las primeras horas, se liberó apenas a una decena de personas, muchas de las cuales tuvieron restricciones para hablar sobre su detención. Hasta ahora, no está claro si el chavismo respalda de manera unificada a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y algunos señalan que las internas dentro del régimen podrían obstaculizar nuevas liberaciones.

Gestos políticos y liberaciones

El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, quien lo calificó como un “gesto de paz unilateral que no fue acordado con ninguna otra parte”, en referencia a Estados Unidos. El mensaje generó expectativas, aunque las liberaciones concretas fueron limitadas.

A woman wears a shirt with the phrase "Free all political prisoners" printed on it, as she takes part in a vigil asking for the release of their loved ones outside the El Rodeo prison, after Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez announced that a number of both foreign and Venezuelan prisoners will be freed, in El Rodeo, Guatire, Miranda state, Venezuela January 9, 2026. REUTERS/Maxwell BricenoLa salida de los detenidos estuvo condicionada por normas que restringen su interacción pública.

Entre los primeros excarcelados se encuentran cinco ciudadanos españoles, quienes fueron trasladados en avión a Madrid. Además, se liberaron a figuras como el ex candidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente opositor Biagio Pilieri, aunque ambos permanecieron bajo restricciones, limitando sus declaraciones y manejo de redes sociales.

Familiares de presos políticos se reunieron frente a los centros penitenciarios El Rodeo y Helicoide, esperando nuevas liberaciones. Muchos de ellos recorrieron grandes distancias y pasaron la noche en los alrededores de las cárceles, mientras la información sobre próximos excarcelamientos seguía siendo escasa.

Demoras, restricciones y tensiones internas

El ritmo limitado de liberaciones generó preocupación entre la oposición y familiares. Se atribuye la lentitud a disputas internas entre los sectores del chavismo: los hermanos Rodríguez, alineados con negociaciones hacia Estados Unidos, y Diosdado Cabello, número dos del régimen, podrían estar en lados opuestos de la negociación.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos mantiene vigilias frente al Helicoide, donde hay alrededor de 1.200 detenidos. En paralelo, ONG como Foro Penal informaron que aún permanecen 811 presos políticos, incluyendo 87 extranjeros.

A woman wears a shirt with the phrase "Free all political prisoners" printed on it, as she takes part in a vigil asking for the release of their loved ones outside the El Rodeo prison, after Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez announced that a number of both foreign and Venezuelan prisoners will be freed, in El Rodeo, Guatire, Miranda state, Venezuela January 9, 2026. REUTERS/Maxwell BricenoMedidas impuestas por el régimen chavista mantienen el control sobre la información.

Algunos opositores también señalan que la demora podría estar vinculada a la búsqueda de una ley de amnistía, lo que implicaría un reconocimiento tácito de la Asamblea Nacional chavista, cuestionada en su legalidad.

Entre los liberados el viernes se encontraban el sargento mayor del Ejército Nacional Bolivariano Larry Osorio Chía, detenido más de cuatro años por delitos como terrorismo y traición a la patria, y Aracelis Balza, dirigente de Vente Venezuela en Trujillo. En todos los casos, las libertades están sujetas a condiciones.

