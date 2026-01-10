Comenzó el proceso de recomposición diplomática entre Venezuela y Estados Unidos
Tras la caída de Nicolás Maduro, delegaciones oficiales avanzaron en gestiones políticas y económicas que incluyen intercambios institucionales, reapertura de canales formales y negociaciones vinculadas al sector energético y a la situación de detenidos.
Funcionarios de ambos países avanzan en contactos formales tras años de ruptura institucional.
Venezuela y Estados Unidos iniciaron este sábado un proceso formal para restablecer sus relaciones diplomáticas, en un giro político de alto impacto luego de la captura de Nicolás Maduro. La hoja de ruta contempla el arribo de diplomáticos estadounidenses a Caracas y el envío de una delegación del gobierno interino venezolano hacia territorio norteamericano, encabezada por Delcy Rodríguez.
El acercamiento marca un cambio significativo tras años de tensión bilateral y abre una nueva etapa en el vínculo entre ambos países.
Elpetróleocomoeje
Uno de los puntos centrales del diálogo es la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que su administración tendrá la facultad de definir qué empresas podrán operar en el país caribeño, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, aunque con una infraestructura seriamente deteriorada.
Trump fija condiciones políticas y económicas desde la Casa Blanca.
La cuestión energética aparece como un factor clave dentro del nuevo escenario político y económico que se busca establecer entre Caracas y Washington.
Liberacionesyreclamos
En paralelo a los gestos diplomáticos, el gobierno interino comenzó con una liberación progresiva de presos políticos. Sin embargo, el ritmo de las excarcelaciones generó preocupación y malestar entre familiares de los detenidos.
Delcy Rodríguez encabeza la representación enviada al exterior por el gobierno interino.
Desde la oposición señalaron que solo se registraron alrededor de diez liberaciones, entre ellas las del excandidato Enrique Márquez, la activista Rocío San Miguel y cuatro ciudadanos españoles. Ante la falta de nuevas salidas, familiares de personas detenidas instalaron vigilias frente a la cárcel de El Rodeo I, en las afueras de Caracas.
Según la ONG Foro Penal, aún permanecen detenidas más de 800 personas por razones políticas, incluyendo 175 militares.
Impacto regional y tensiones geopolíticas
Trump suspendió una segunda oleada de ataques en respuesta a las liberaciones, aunque mantiene la presión sobre el flujo de petróleo. En ese contexto, fuerzas estadounidenses incautaron el buque Olina, que intentaba evadir controles, un hecho que PDVSA calificó como una “operación conjunta exitosa” tras el cambio en el clima político.
La caída de Maduro también reconfiguró el escenario regional. María Corina Machado será recibida por Trump la próxima semana, luego de haber sido inicialmente excluida de los planes de la Casa Blanca. Por su parte, Edmundo González Urrutia, desde su exilio en España, continúa reclamando el reconocimiento de su victoria en las elecciones de 2025.
En Colombia, Trump confirmó que recibirá al presidente Gustavo Petro en febrero, tras una conversación en la que abordaron diferencias vinculadas al narcotráfico y a la guerrilla del ELN. Mientras tanto, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega detuvo al menos a 61 personas por manifestar apoyo a la captura de Maduro, lo que expuso el impacto de la crisis venezolana en la región.