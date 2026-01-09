Transición en Venezuela: Delcy Rodríguez libera opositores y busca apoyo internacional

Venezuela vive horas decisivas. Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el país atraviesa un proceso inédito de transición política. En su lugar, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, en medio de tensiones internas y miradas expectantes del escenario internacional.
El gobierno de Rodríguez dio esta semana un primer paso significativo: la excarcelación de presos políticos, entre ellos los dirigentes opositores Enrique Márquez y Biagio Pilieri, en un gesto que busca generar condiciones para el diálogo y consolidar la paz.
Delcy Rodríguez libera opositores y busca apoyo internacional. Crédito: Reuters.
Liberación de presos políticos
Ocho presos políticos fueron liberados este lunes en Caracas y trasladados a Madrid, en una acción que fue celebrada por organizaciones de derechos humanos y por la oposición venezolana. Se espera que en los próximos días continúen las liberaciones.
El gesto fue leído como un intento del gobierno interino por generar confianza, luego de años de represión sistemática bajo el régimen de Maduro. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal advierten que aún hay cientos de personas detenidas por motivos políticos.
Tras la detención de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump suspendió una segunda ofensiva militar, valorando los recientes gestos de cooperación desde Caracas. El giro estratégico implica abrir una nueva etapa de negociación política y cooperación económica con Venezuela.
Trump también anunció que la dirigente opositora María Corina Machado viajará a Washington la próxima semana, donde se reunirá con funcionarios clave del gobierno norteamericano para discutir los próximos pasos del proceso de transición.
Se espera que en los próximos días continúen las liberaciones de presos políticos. Crédito: Reuters.
Apoyos internacionales
La comunidad internacional sigue con atención los acontecimientos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron en la necesidad de una transición liderada por los propios venezolanos, pacífica y con garantías institucionales.
Desde Europa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también expresó su apoyo al proceso, destacando la importancia de los recientes indultos como señales positivas.
La líder opositora María Corina Machado celebró la liberación de presos y aseguró que Venezuela ha iniciado una “etapa indetenible hacia la libertad”. Además, llamó a garantizar que la transición sea ordenada, pacífica y basada en la voluntad del pueblo.
Otros referentes opositores, como Edmundo González Urrutia, también marcaron posición: “La normalización solo será posible cuando se respete el mandato popular”, sostuvo en declaraciones recientes.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aún considera la situación de Maduro como una “falta temporal”, lo que podría trabar el llamado a elecciones anticipadas. Mientras tanto, la presidenta interina Rodríguez mantiene la conducción del Ejecutivo, en medio de presiones internas y externas.
Los próximos días serán clave para determinar si Venezuela logra encaminar una transición real hacia la democracia o si la fractura institucional termina profundizándose.
Venezuela está escribiendo una nueva página en su historia. Aunque los desafíos son enormes, los primeros gestos de apertura y reconciliación permiten imaginar una salida ordenada a la crisis. La mirada está puesta ahora en las decisiones que se tomen en los próximos días y en el rol que jugarán tanto la dirigencia local como los actores internacionales.