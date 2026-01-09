Venezuela-EE. UU.

Entre la violación del derecho internacional y el alivio de un pueblo: qué deja la captura de Maduro

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos federales, en una operación que abrió un debate por presuntas violaciones al derecho internacional. El análisis del doctor en relaciones internacionales Hugo Daniel Ramos sobre el quiebre de reglas, el rol de Washington y las consecuencias para América Latina.