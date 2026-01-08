#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Sin detalles ni cifras

Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, incluidos extranjeros

El presidente de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, confirmó que comenzará la excarcelación de un “número significativo” de detenidos. El gesto es unilateral y está en marcha desde este jueves.

Jorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos desde el palacio LegislativoJorge Rodríguez anunció la liberación de presos políticos desde el palacio Legislativo
Por: 

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de un “número significativo” de presos políticos, entre ellos ciudadanos venezolanos y extranjeros. Rodríguez calificó la medida como un “gesto de paz unilateral” y aclaró que no fue acordada con ninguna otra parte.

En declaraciones desde el palacio Legislativo, el jefe parlamentario explicó que “estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, sin precisar cifras concretas de cuántos detenidos quedarán en libertad.

Un gesto para la convivencia

Rodríguez destacó que la medida busca avanzar hacia una mayor convivencia pacífica en el país, en un contexto político marcado por tensiones internas y presiones internacionales. Aunque no se anunciaron términos adicionales del plan, se indicó que la excarcelación será progresiva y ya comenzó en diferentes centros penitenciarios.

La acción se da en un momento de fuerte protagonismo político tras los cambios recientes en la dirección del país y la atención internacional centrada en Venezuela. Analistas estiman que el proceso podría incluir a personas de diversas nacionalidades arrestadas por causas políticas en los últimos años.

El cabo primero Nahuel Agustín Gallo ya lleva un año detenido en VenezuelaSe desconoce si entre los liberados está Nahuel Agustín Gallo

No hay detalle oficial de cifras

Hasta ahora, las autoridades no han precisado el número exacto de presos que serán liberados ni sus identidades. Organizaciones no gubernamentales contabilizan en torno a miles las detenciones por motivos políticos en el país en los últimos años, aunque la situación de cada caso varía según el contexto judicial y las demandas de organizaciones internacionales.

La liberación de detenidos se convierte en uno de los primeros gestos de esta magnitud en el escenario político venezolano, con repercusiones tanto internas como en las relaciones con países vecinos y organizaciones internacionales, que vienen reclamando respeto a los derechos humanos.

#TEMAS:
Nicolás Maduro
Venezuela
Estados Unidos

