Trump insiste con Groenlandia y su vice advierte: “Llegaremos tan lejos como sea necesario”

El vicepresidente J.D. Vance acusó a Dinamarca de no garantizar la seguridad en Groenlandia. Washington considera estratégica la isla y no descarta el uso de la fuerza.

J.D. Vance dijo que Dinamarca “no hace un buen trabajo” en Groenlandia. Foto: ReutersJ.D. Vance dijo que Dinamarca “no hace un buen trabajo” en Groenlandia. Foto: Reuters
El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, aseguró que Donald Trump “llegará tan lejos como sea necesario” para conseguir Groenlandia, al considerar que Dinamarca no está haciendo un buen trabajo en materia de seguridad. Las declaraciones se dieron en una entrevista con Fox News, en medio de nuevas tensiones diplomáticas con Europa.

Vance sostuvo que la isla autónoma, que pertenece al Reino de Dinamarca, “no recibió suficiente inversión en defensa” y justificó la intención del mandatario estadounidense de adquirir el territorio por su importancia geopolítica y militar. “No están haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia”, remarcó.

Washington habla de prioridad nacional

Horas antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había afirmado que la adquisición de Groenlandia es “una prioridad de seguridad nacional”. Según expresó, el presidente Trump y su equipo están evaluando “una serie de opciones” para avanzar en ese objetivo, incluyendo el uso de las Fuerzas Armadas si fuera necesario.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump gestures as he addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoTrump insiste en adquirir Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Foto: Reuters

La postura fue respaldada por Vance, quien ironizó sobre la administración danesa: “Si hicieron algo inteligente hace 25 años, eso no significa que ahora no puedan hacer algo estúpido”, dijo en tono crítico sobre el control de Copenhague sobre Groenlandia.

Trump no oculta su ambición

Desde el inicio de su actual mandato en 2025, Trump ha reiterado públicamente su interés por Groenlandia, una isla rica en recursos y con una ubicación estratégica en el Ártico. Ya durante su presidencia anterior había planteado esa posibilidad, que Dinamarca rechazó de plano.

En esta nueva escalada, el gobierno estadounidense argumenta que la región es clave para la seguridad del hemisferio norte, en un contexto de tensiones con Rusia y China por la disputa del control ártico. Groenlandia cuenta actualmente con un autogobierno, aunque la defensa y relaciones exteriores están a cargo de Dinamarca.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen arrives for the Coalition of the Willing summit at the Elysee Palace in Paris, France January 6, 2026. YOAN VALAT/Pool via REUTERSDinamarca advirtió que una anexión rompería el vínculo dentro de la OTAN. Foto: Reuters

Fuerte rechazo desde Dinamarca

La cancillería danesa recordó que cualquier intento de anexión significaría “el fin de la Alianza Atlántica tal como la conocemos”. Desde Copenhague insisten en que Estados Unidos sigue siendo un aliado estratégico, pero que el reclamo sobre Groenlandia es “inaceptable” y viola principios básicos del derecho internacional.

La OTAN, por el momento, no emitió una declaración formal. Sin embargo, fuentes del bloque señalaron que la situación será evaluada en la próxima cumbre de ministros de Defensa, ante la preocupación por una posible fractura entre sus dos principales miembros.

