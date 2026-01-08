El relato de su ex compañero de celda

Oscuridad, humedad y tortura psicológica: cómo fue la detención de Nahuel Gallo

Iván Colmenares, abogado colombiano, compartió prisión con Nahuel Gallo en SESMA Rodeo I. Desde Colombia, reveló las condiciones de detención y el temor del argentino por el vínculo entre Milei y el régimen chavista.