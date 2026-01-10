Brasil: rescataron a joven retenida por un hombre que conoció mediante una aplicación

Un episodio de extrema gravedad conmocionó a Brasil. Una joven que había sido denunciada como desaparecida en el estado de Minas Gerais fue rescatada por la Policía Civil en Sergipe, tras permanecer bajo cautiverio. La investigación determinó que un hombre, a quien conoció a través de una aplicación de citas, la mantuvo aislada, incomunicada y sometida a un control total.
El caso encendió las alertas por la modalidad utilizada y por la vulnerabilidad en la que quedó la víctima desde el inicio del vínculo.
El viaje quemarcó el inicio del cautiverio
Todo comenzó durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de 2024, cuando la joven conoció al hombre en la localidad de Jequitaí. Luego de un primer contacto virtual, él la invitó a viajar. A pesar de la negativa de su madre y su abuela, la joven decidió irse y ocultó la situación a su familia.
Viajó junto al sospechoso a Recife y, desde ese momento, sus familiares perdieron todo tipo de comunicación con ella.
Aislamiento total ydependencia forzada
Según la Policía Civil, una vez iniciado el viaje, el hombre rompió el teléfono celular de la joven, le quitó sus tarjetas bancarias y se apropió de su dinero. De esa manera, la dejó sin recursos y completamente incomunicada.
El hombre al que conoció mediante una app de citas la mantuvo en cautiverio.
“El individuo retiró a la víctima de su estado de origen, Minas Gerais, y la mantuvo incomunicada con sus parientes, privándola de recursos financieros”, explicó el investigador Douglas de Lucena.
La denuncia que permitió avanzar en la causa llegó mediante una llamada anónima, que posibilitó localizarla en una vivienda de la localidad de Canindé de São Francisco. Las pesquisas revelaron que la joven vivía bajo vigilancia permanente. No podía salir sola y cualquier intento de contacto con su familia era controlado por el hombre.
Al momento del rescate, la víctima se encontraba en estado de shock, llorando y con un nivel de miedo extremo. En el lugar, los investigadores hallaron armas y dinero.
Búsquedas fallidas yun rescate clave
Antes del operativo exitoso, se realizó un primer intento de rescate en Recife. Personal policial de Minas Gerais llegó a una vivienda donde creían que se encontraba la joven, pero el lugar estaba vacío, con las luces encendidas y un perro en el patio.
Luego de una nueva denuncia anónima, la búsqueda se amplió a Campo do Brito y Nossa Senhora da Glória, hasta que finalmente se logró dar con su paradero en Canindé de São Francisco.
Durante el procedimiento, el hombre fue detenido en flagrancia. En la habitación donde mantenía a la joven, la policía encontró una pistola con 59 municiones, un revólver con 19 balas, joyas, cheques y pagarés por un monto superior al millón de reales, cuyo origen no fue explicado.
Qué establece la ley brasileña
El delito de privación ilegítima de la libertad, contemplado en el artículo 148 del Código Penal brasileño, prevé penas de entre 1 y 3 años de prisión, con posibles agravantes. En casos vinculados a violencia de género, bajo el marco de la Ley Maria da Penha, la condena puede alcanzar hasta 4 años, además de medidas de protección para la víctima. Las penas pueden acumularse según lo determine la Justicia.