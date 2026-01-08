Lula da Silva vetó la ley que buscaba reducir la pena de prisión de Jair Bolsonaro
El presidente de Brasil rechazó una norma impulsada por el Congreso conservador que acortaría la condena del exmandatario a dos años. Bolsonaro cumple 27 años de cárcel por su rol en el intento de golpe del 8 de enero de 2023.
Lula firmó el veto en un acto simbólico a tres años del intento de golpe. Foto: Reuters
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó una ley aprobada en diciembre por el Congreso que podría haber reducido drásticamente la pena de prisión de Jair Bolsonaro. El exmandatario, condenado a 27 años por su participación en el intento de golpe de Estado, podría haber visto rebajada su condena efectiva a poco más de dos años.
La decisión fue firmada este lunes durante un acto con fuerte carga simbólica: la conmemoración del tercer aniversario de los ataques golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
Desde el Palacio de Planalto, uno de los edificios atacados en aquella jornada, Lula recordó que ese día quedó “marcado en la historia como la victoria de la democracia”. Ante funcionarios, ministros y simpatizantes, el mandatario afirmó que su gobierno “derrotó a quienes despreciaron la voluntad popular”.
En medio del acto, los asistentes corearon “¡sin amnistía!” en rechazo a cualquier tipo de beneficio judicial para Bolsonaro y los demás condenados por la intentona golpista. Al terminar el discurso, Lula descendió la rampa del Planalto para saludar a la multitud reunida desde temprano.
Qué decía la ley vetada
La norma en cuestión había sido promovida por legisladores aliados al expresidente y permitiría reducir de ocho a dos años el tiempo mínimo de cumplimiento efectivo de la pena antes de acceder a una reducción. Esa ley beneficiaría directamente a Bolsonaro, pero también a cientos de manifestantes condenados por los hechos de 2023.
Actualmente, de las más de 1.300 personas procesadas por el intento de golpe, unas 400 recibieron penas superiores a 10 años de cárcel. Alrededor de 100 permanecen encarceladas, según datos de la Corte Suprema.
Cientos de seguidores del PT gritaron “¡sin amnistía!” en Planalto. Foto: Reuters
Qué puede pasar ahora
Pese al veto presidencial, el Congreso tiene la facultad de revertir la decisión si consigue mayoría absoluta en ambas cámaras. Dado el actual equilibrio político, con una mayoría conservadora, no se descarta un nuevo intento por reinstalar el debate.
Mientras tanto, la decisión de Lula refuerza el mensaje institucional de su gobierno y consolida su narrativa sobre la defensa del orden democrático frente a los embates autoritarios del bolsonarismo.