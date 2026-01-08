Brasil

Lula da Silva vetó la ley que buscaba reducir la pena de prisión de Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil rechazó una norma impulsada por el Congreso conservador que acortaría la condena del exmandatario a dos años. Bolsonaro cumple 27 años de cárcel por su rol en el intento de golpe del 8 de enero de 2023.