Jair Bolsonaro dejó el hospital y regresó a su celda especial

El exmandatario recibió el alta médica este jueves, pocas horas después de que la máxima corte de Brasil rechazara una nueva petición de prisión domiciliaria.

Bolsonaro fue intervenido la semana pasada por una hernia inguinal.
Por: 

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó este jueves (01.01.2026) el hospital en Brasilia tras más de una semana internado para regresar a prisión, luego de que el supremo le negara la cárcel domiciliaria.

El líder de la ultraderecha brasileña, abandonó el Hospital DF Star de Brasilia a las 18:43 hora local (22:43 CET) y fue conducido hasta la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana de vehículos policiales con una nutrida escolta de motociclistas.

Bolsonaro, de 70 años, regresó a la pequeña habitación de la sede policial donde purga 27 años por un intento de golpe de Estado.

La corte suprema negó este jueves un pedido de la defensa para que Bolsonaro, quien se operó la semana pasada de una hernia inguinal, obtenga domiciliaria por motivos de salud.

Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud por un "riesgo concreto de agravamiento repentino" de su salud.

El líder de la derecha brasileña entró al hospital el 24 de diciembre y al día siguiente fue operado. Luego también se sometió a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

Moraes: "No hubo agravamiento de salud"

"A diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud" de Bolsonaro, consideró en su decisión el juez Alexandre de Moraes.

(250911) -- BRASILIA, 11 septiembre, 2025 (Xinhua) -- El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, asiste a la fase de veredicto y sentencia del juicio contra el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, y otros siete ex altos funcionarios y militares acusados de tentativa de golpe de Estado, en Brasilia, Brasil, el 11 de septiembre de 2025. Con el voto de la jueza Carmen Lúcia, la Primera Sala del STF de Brasil, compuesta por cinco magistrados, alcanzó el jueves una mayoría de tres votos a favor contra uno en contra para condenar a Bolsonaro en el juicio por tentativa de golpe de Estado. Si ninguno de los cuatro magistrados que ya han votado cambia su decisión antes del veredicto final este viernes, Bolsonaro se convertirá en el primer expresidente en la historia de Brasil en ser condenado por ese delito. (Xinhua/Lucio Tavora) (lt) (rtg) (ra) (ce)El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes.

Bolsonaro registra "un cuadro clínico de mejora de las incomodidades que estaba sintiendo (...) como se apuntó en el informe de sus propios médicos" esta semana, agregó el magistrado.

Celda especial

El exmandatario (2019-2022) cumple una condena por un frustrado plan golpista para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a press conference to members of the international media, ahead of the United Nations Climate Change Conference (COP30), Val de Caes Naval Base, Belem, Brazil, November 4, 2025. REUTERS/Anderson CoelhoLuiz Inácio Lula da Silva

Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde el encarcelamiento.

La condena por golpismo la cumple en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor.

