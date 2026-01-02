Jair Bolsonaro dejó el hospital y regresó a su celda especial

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó este jueves (01.01.2026) el hospital en Brasilia tras más de una semana internado para regresar a prisión, luego de que el supremo le negara la cárcel domiciliaria.
El exmandatario recibió el alta médica este jueves, pocas horas después de que la máxima corte de Brasil rechazara una nueva petición de prisión domiciliaria.
El líder de la ultraderecha brasileña, abandonó el Hospital DF Star de Brasilia a las 18:43 hora local (22:43 CET) y fue conducido hasta la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana de vehículos policiales con una nutrida escolta de motociclistas.
Bolsonaro, de 70 años, regresó a la pequeña habitación de la sede policial donde purga 27 años por un intento de golpe de Estado.
La corte suprema negó este jueves un pedido de la defensa para que Bolsonaro, quien se operó la semana pasada de una hernia inguinal, obtenga domiciliaria por motivos de salud.
Sus abogados presentaron el miércoles la solicitud por un "riesgo concreto de agravamiento repentino" de su salud.
El líder de la derecha brasileña entró al hospital el 24 de diciembre y al día siguiente fue operado. Luego también se sometió a un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.
"A diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud" de Bolsonaro, consideró en su decisión el juez Alexandre de Moraes.
Bolsonaro registra "un cuadro clínico de mejora de las incomodidades que estaba sintiendo (...) como se apuntó en el informe de sus propios médicos" esta semana, agregó el magistrado.
El exmandatario (2019-2022) cumple una condena por un frustrado plan golpista para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
Esta hospitalización de nueve días fue su primera salida desde el encarcelamiento.
La condena por golpismo la cumple en una habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor.